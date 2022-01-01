Преимущества

Быстрое открытие лезвия одной рукой

Быстрая безинструментальная замена лезвия

Компактный, легкий дизайн позволяет носить нож в кармане

Клипса для комфортного хранения

Отверстие для шнурка

Подходят стандартные лезвия

Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный прост и удобен в использовании. Компактный размер легко помещается в карман. Складная конструкция безопасна для транспортировки и хранения. Данная модель оснащена функцией быстрой смены лезвий без дополнительного инструмента. Это существенно экономит время во время работы.