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Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный
1 330 ₽
Складные ножи
    Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный
    Арт. О00000032802
    Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный
    Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный
    Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный
    Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный
      Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный
      Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный
      Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный
      Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный

      Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный

      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032802

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный  прост и удобен в использовании. Компактный размер легко помещается в карман. Складная конструкция безопасна для транспортировки и хранения. Данная модель оснащена функцией быстрой смены лезвий без дополнительного инструмента. Это существенно экономит время во время работы.

        Преимущества

        • Быстрое открытие лезвия одной рукой
        • Быстрая безинструментальная замена лезвия
        • Компактный, легкий дизайн позволяет носить нож в кармане
        • Клипса для комфортного хранения
        • Отверстие для шнурка
        • Подходят стандартные лезвия