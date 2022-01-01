Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный
Арт. О00000032802
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож Milwaukee FASTBACK 4932471356 м/ф компактный прост и удобен в использовании. Компактный размер легко помещается в карман. Складная конструкция безопасна для транспортировки и хранения. Данная модель оснащена функцией быстрой смены лезвий без дополнительного инструмента. Это существенно экономит время во время работы.
Преимущества
- Быстрое открытие лезвия одной рукой
- Быстрая безинструментальная замена лезвия
- Компактный, легкий дизайн позволяет носить нож в кармане
- Клипса для комфортного хранения
- Отверстие для шнурка
- Подходят стандартные лезвия