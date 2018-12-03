Бензиновый мотоблок Нева МБ-23Н-9.0 PRO

Преимущества

Комплектуется профессиональным мотором Honda, отличающимся мощностью и высокой надежностью

Для удобства оператора руль регулируется как по горизонтали, так и вертикали

Может работать с восемью фрезами и обрабатывать в ширину до 170 см почвы

Колеса имеют специальный рисунок протектора и легко очищаются от влажной земли

Имеет большую маневренность и проходимость

При необходимости, можно разблокировать одно из колес 9механизм разобщения полуосей)

Культиватор мотоблок Нева МБ 23Н 9.0 Pro — мощное и производительное устройство, рассчитанное на возделывание больших по размеру земельных участков. Данный агрегат способен захватить в ширину от 86 до 170 см почвы. Мотоблок бензин Нева МБ 23Н 9.0 Pro может использоваться для обработки тяжелых грунтов. Он имеет вес 110 кг. Мотоблоком выполняются любые сельскохозяйственные работы. На него устанавливается различное навесное оборудование, с помощью которого можно вспахивать землю, косить траву, выкапывать корнеплоды, окучивать грядки, перевозить грузы, очищать территорию от снега.