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Бензиновый мотоблок Нева МБ-23Н-9.0 PRO
4.5
4
Найти аналог
Мотоблоки
    Бензиновый мотоблок Нева МБ-23Н-9.0 PRO
    Арт. X1909222778
    4.5
    4
    Бензиновый мотоблок Нева МБ-23Н-9.0 PRO
    Бензиновый мотоблок Нева МБ-23Н-9.0 PRO
      Бензиновый мотоблок Нева МБ-23Н-9.0 PRO
      Бензиновый мотоблок Нева МБ-23Н-9.0 PRO

      Бензиновый мотоблок Нева МБ-23Н-9.0 PRO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1909222778
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Культиватор мотоблок Нева МБ 23Н 9.0 Pro — мощное и производительное устройство, рассчитанное на возделывание больших по размеру земельных участков. Данный агрегат способен захватить в ширину от 86 до 170 см почвы. Мотоблок бензин Нева МБ 23Н 9.0 Pro может использоваться для обработки тяжелых грунтов. Он имеет вес 110 кг. Мотоблоком выполняются любые сельскохозяйственные работы. На него устанавливается различное навесное оборудование, с помощью которого можно вспахивать землю, косить траву, выкапывать корнеплоды, окучивать грядки, перевозить грузы, очищать территорию от снега.

        Преимущества

        • Комплектуется профессиональным мотором Honda, отличающимся мощностью и высокой надежностью
        • Для удобства оператора руль регулируется как по горизонтали, так и вертикали
        • Может работать с восемью фрезами и обрабатывать в ширину до 170 см почвы
        • Колеса имеют специальный рисунок протектора и легко очищаются от влажной земли
        • Имеет большую маневренность и проходимость
        • При необходимости, можно разблокировать одно из колес 9механизм разобщения полуосей)