Мотоблок Vario 60S D3

Преимущества

Инновационная запатентованная трансмиссия VarioAutomat разработана совместно с ведущим французским автоконцерном. Дает возможность выбирать оптимальный режим работы в зависимости от условий работы (типа почвы, навесного оборудования): движение вперед с вариативным изменением скорости вне зависимости от нагрузки, движение вперед с с вариативным изменением скорости вне зависимости от нагрузки на пониженной передаче, задний ход. Скорость регулируется от 28 до 165 об/мин. "Линейное" последовательное управление скоростью движения: реверс центрирован между 1 и 2 передачей, поэтому он доступен в любой момент

Привод переднего навесного оборудования позволяет использовать газонокосилку, роторную косилку, снегоотбрасыватель, щетку (опции). Благодаря этому Вы можете работать с мотоблоком круглый год

Четырехтактный двигатель Subaru EP17 с верхним расположением клапанов (Япония). Долговечный двигатель профессионального класса. Прост в эксплуатации и обслуживании, легко запускается. Чугунная гильза цилиндра, а также оптимальная система охлаждения и смазки обеспечивают повышенную надежность двигателя и его износостойкость

Цепной разборный редуктор с "пожизненной" смазкой обеспечивает на выходе минимальные потери мощности. Не требует обслуживания, допускает замену отдельных деталей в случае необходимости. Влагонепроницаемые уплотнения редуктора (опора фрез) защищают внутренние подшипники от проникновения грязи и песка и увеличивают срок службы трансмиссии

Пневматическое сцепление. Плавное включение передачи, без рывка, позволяет избежать ударной нагрузки на редуктор и ременной привод, поэтому срок их службы выше

Культиваторные фрезы Razor Blade из кованой стали. Благодаря специальной конфигурации, фрезы входят в почву под определенным углом и способны справиться с любым типом почвы

Эллиптическая складная регулируемая рукоятка. Вертикальная регулировка дает возможность комфортно работать пользователю любого роста. Регулировка в горизонтальной плоскости позволяет оператору не заступать на обработанную зону, а также работать вплотную к ограждениям или сооружениям

Двусторонний сошник. Регулируется по высоте для изменения рабочей глубины. Прямой конец сошника позволяет усилить проникновение в твердую почву, а загнутый обеспечивает устойчивое продвижение по вязкой земле

Мотоблок серии VARIO (производство Франция) отвечает самым высоким требованиям по качеству, надежности и уровню технологических решений. Вы по достоинству оцените инновационные системы нового мотоблока, преимущества уникальной гарантии 3 года и будете полностью удовлетворены профессиональным результатом его работы.