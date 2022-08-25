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Мотоблок Vario 60S D3
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Vario 60S D3
    Арт. 1128490
    5.0
    1
    Мотоблок Vario 60S D3

      Мотоблок Vario 60S D3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128490
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Класс
      		легкий
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок серии VARIO (производство Франция) отвечает самым высоким требованиям по качеству, надежности и уровню технологических решений. Вы по достоинству оцените инновационные системы нового мотоблока, преимущества уникальной гарантии 3 года и будете полностью удовлетворены профессиональным результатом его работы.

        Преимущества

        • Инновационная запатентованная трансмиссия VarioAutomat разработана совместно с ведущим французским автоконцерном. Дает возможность выбирать оптимальный режим работы в зависимости от условий работы (типа почвы, навесного оборудования): движение вперед с вариативным изменением скорости вне зависимости от нагрузки, движение вперед с с вариативным изменением скорости вне зависимости от нагрузки на пониженной передаче, задний ход. Скорость регулируется от 28 до 165 об/мин. "Линейное" последовательное управление скоростью движения: реверс центрирован между 1 и 2 передачей, поэтому он доступен в любой момент
        • Привод переднего навесного оборудования позволяет использовать газонокосилку, роторную косилку, снегоотбрасыватель, щетку (опции). Благодаря этому Вы можете работать с мотоблоком круглый год
        • Четырехтактный двигатель Subaru EP17 с верхним расположением клапанов (Япония). Долговечный двигатель профессионального класса. Прост в эксплуатации и обслуживании, легко запускается. Чугунная гильза цилиндра, а также оптимальная система охлаждения и смазки обеспечивают повышенную надежность двигателя и его износостойкость
        • Цепной разборный редуктор с "пожизненной" смазкой обеспечивает на выходе минимальные потери мощности. Не требует обслуживания, допускает замену отдельных деталей в случае необходимости. Влагонепроницаемые уплотнения редуктора (опора фрез) защищают внутренние подшипники от проникновения грязи и песка и увеличивают срок службы трансмиссии
        • Пневматическое сцепление. Плавное включение передачи, без рывка, позволяет избежать ударной нагрузки на редуктор и ременной привод, поэтому срок их службы выше
        • Культиваторные фрезы Razor Blade из кованой стали. Благодаря специальной конфигурации, фрезы входят в почву под определенным углом и способны справиться с любым типом почвы
        • Эллиптическая складная регулируемая рукоятка. Вертикальная регулировка дает возможность комфортно работать пользователю любого роста. Регулировка в горизонтальной плоскости позволяет оператору не заступать на обработанную зону, а также работать вплотную к ограждениям или сооружениям
        • Двусторонний сошник. Регулируется по высоте для изменения рабочей глубины. Прямой конец сошника позволяет усилить проникновение в твердую почву, а загнутый обеспечивает устойчивое продвижение по вязкой земле