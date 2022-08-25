Мотоблок с ВОМ Atletico 340PT, двиг. Honda GX390 (389 сс), 3 вперед/3 назад, 134 кг

Преимущества

Профессиональный бензиновый двигатель Honda GX390 (11,7 л.с.)

Запатентованное гидравлическое многодисковое сцепление PowerSafe® в масляной ванне

Безопасность – немедленная остановка машины и навесного приспособления при отпускании рукоятки управления. Двигатель при этом продолжает работать. Предохранительная система позволяет избежать случайного возобновления работы

Надежность – сцепление не требует обслуживания и имеет практически неограниченный срок службы, даже при работе в сложных условиях, связанных с переменными движениями навесного приспособления или его высокой инерцией

Производительность – никакого перегрева даже при длительных нагрузках, никакого снижения продуктивности при любых рабочих температурах

Комфорт – мягкое и постепенное включение, рычаг в нажатом положении удерживаться с минимальным усилием. Никаких предварительных действий для запуска двигателя не требуется

Гарантия на сцепление 5 лет

Механическая трансмиссия (3 скорости вперед + 3 назад)

Независимый вал отбора мощности 990 об/мин

Регулируемая реверсивная рукоятка управления

Быстрый реверс

Дифференциал с блокировкой

Независимые рабочие тормоза барабанного типа

Стояночный тормоз

Мотоблок Caiman Atletico 340PT – многофункциональный двухколесный трактор с профессиональным бензиновым двигателем Honda мощностью 11,7 л.с., реверсивной рукояткой управления, гидравлическим сцеплением PowerSafe®, блокировкой дифференциала, независимыми рабочими тормозами и шириной обработки почвы до 80 см (в зависимости от выбора навесного приспособления). Эта универсальная машина позволяет круглый год выполнять множество задач наряду с классической культивацией: обработка почвы, уход за садом и газонами, междурядная стрижка в виноградниках и фруктовых садах, работа на неухоженных территориях. Реверсивная рукоятка управления, в сочетании с правильным соотношением передних скоростей и скоростью вращения независимого ВОМ, позволяют использовать мотоблок и с задним, и с передним навесным оборудованием. Благодаря простоте ухода и эксплуатации двухколесный трактор может быть использован любыми пользователями: от частных владельцев до профессионалов (фермерских, тепличных, садовых, коммунальных хозяйств).