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Мотоблок с ВОМ Atletico 340PT, двиг. Honda GX390 (389 сс), 3 вперед/3 назад, 134 кг
5.0
1
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Мотоблоки
    Мотоблок с ВОМ Atletico 340PT, двиг. Honda GX390 (389 сс), 3 вперед/3 назад, 134 кг
    Арт. 1128777
    5.0
    1
    Мотоблок с ВОМ Atletico 340PT, двиг. Honda GX390 (389 сс), 3 вперед/3 назад, 134 кг

      Мотоблок с ВОМ Atletico 340PT, двиг. Honda GX390 (389 сс), 3 вперед/3 назад, 134 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128777
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Франция
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		11.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок Caiman Atletico 340PT – многофункциональный двухколесный трактор с профессиональным бензиновым двигателем Honda мощностью 11,7 л.с., реверсивной рукояткой управления, гидравлическим сцеплением PowerSafe®, блокировкой дифференциала, независимыми рабочими тормозами и шириной обработки почвы до 80 см (в зависимости от выбора навесного приспособления). Эта универсальная машина позволяет круглый год выполнять множество задач наряду с классической культивацией: обработка почвы, уход за садом и газонами, междурядная стрижка в виноградниках и фруктовых садах, работа на неухоженных территориях. Реверсивная рукоятка управления, в сочетании с правильным соотношением передних скоростей и скоростью вращения независимого ВОМ, позволяют использовать мотоблок и с задним, и с передним навесным оборудованием. Благодаря простоте ухода и эксплуатации двухколесный трактор может быть использован любыми пользователями: от частных владельцев до профессионалов (фермерских, тепличных, садовых, коммунальных хозяйств).

        Преимущества

        • Профессиональный бензиновый двигатель Honda GX390 (11,7 л.с.)
        • Запатентованное гидравлическое многодисковое сцепление PowerSafe® в масляной ванне
        • Безопасность – немедленная остановка машины и навесного приспособления при отпускании рукоятки управления. Двигатель при этом продолжает работать. Предохранительная система позволяет избежать случайного возобновления работы
        • Надежность – сцепление не требует обслуживания и имеет практически неограниченный срок службы, даже при работе в сложных условиях, связанных с переменными движениями навесного приспособления или его высокой инерцией
        • Производительность – никакого перегрева даже при длительных нагрузках, никакого снижения продуктивности при любых рабочих температурах
        • Комфорт – мягкое и постепенное включение, рычаг в нажатом положении удерживаться с минимальным усилием. Никаких предварительных действий для запуска двигателя не требуется
        • Гарантия на сцепление 5 лет
        • Механическая трансмиссия (3 скорости вперед + 3 назад)
        • Независимый вал отбора мощности 990 об/мин
        • Регулируемая реверсивная рукоятка управления
        • Быстрый реверс
        • Дифференциал с блокировкой
        • Независимые рабочие тормоза барабанного типа
        • Стояночный тормоз