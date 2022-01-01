Набор буров Makita B-11994 (SDS-Plus, 5 шт.)

Описание товара:

Набор буров Makita B-11994 - буры NEMESIS для перфораторов, адаптированных под хвостовик SDS-Plus с четырьмя твердосплавными режущими кромками функционируют равномерно и не застревают при попадании в арматуру. Отцентрированное коническое острие обеспечивает прямонаправленное сверление с высокой точностью.

Преимущества и особенности:

Четыре твердосплавные режущие кромки;

Высокая точность сверления.

Комплектация: