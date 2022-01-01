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Набор буров Makita B-11994 (SDS-Plus, 5 шт.)
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Наборы буров
    Набор буров Makita B-11994 (SDS-Plus, 5 шт.)
    Арт. 901622
    Набор буров Makita B-11994 (SDS-Plus, 5 шт.)

      Набор буров Makita B-11994 (SDS-Plus, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901622

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Рабочие длины сверл в комплекте, мм
      		110
      Длины сверл в комплекте, мм
      		160
      Вес, кг
      		0.28
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Набор буров Makita B-11994 - буры NEMESIS для перфораторов, адаптированных под хвостовик SDS-Plus с четырьмя твердосплавными режущими кромками функционируют равномерно и не застревают при попадании в арматуру. Отцентрированное коническое острие обеспечивает прямонаправленное сверление с высокой точностью.

        Преимущества и особенности:

        • Четыре твердосплавные режущие кромки;
        • Высокая точность сверления.

        Комплектация:

        • Бур 5х100 мм - 1 шт.;
        • Бур 6х110 мм - 1 шт.;
        • Бур 6х160 мм - 1 шт.;
        • Бур 8х160 мм - 1 шт.;
        • Бур 10х160 мм - 1 шт.