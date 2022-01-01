Набор буров Makita B-11994 (SDS-Plus, 5 шт.)
Арт. 901622
Характеристики
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Производитель
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Рабочие длины сверл в комплекте, мм
|110
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Длины сверл в комплекте, мм
|160
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Вес, кг
|0.28
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Количество предметов, шт
|5
Описание товара:
Набор буров Makita B-11994 - буры NEMESIS для перфораторов, адаптированных под хвостовик SDS-Plus с четырьмя твердосплавными режущими кромками функционируют равномерно и не застревают при попадании в арматуру. Отцентрированное коническое острие обеспечивает прямонаправленное сверление с высокой точностью.
Преимущества и особенности:
- Четыре твердосплавные режущие кромки;
- Высокая точность сверления.
Комплектация:
- Бур 5х100 мм - 1 шт.;
- Бур 6х110 мм - 1 шт.;
- Бур 6х160 мм - 1 шт.;
- Бур 8х160 мм - 1 шт.;
- Бур 10х160 мм - 1 шт.