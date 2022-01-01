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Набор головок торцевых Jonnesway S04H6115SA, 3/4"DR 22-50 мм, 15 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H6115SA, 3/4"DR 22-50 мм, 15 предметов
    Арт. jonnesway_5499
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H6115SA, 3/4"DR 22-50 мм, 15 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H6115SA, 3/4"DR 22-50 мм, 15 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H6115SA, 3/4"DR 22-50 мм, 15 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H6115SA, 3/4"DR 22-50 мм, 15 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H6115SA, 3/4"DR 22-50 мм, 15 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H6115SA, 3/4"DR 22-50 мм, 15 предметов

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H6115SA, 3/4"DR 22-50 мм, 15 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5499

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		12.63
      Количество предметов, шт
      		15
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок 3/4"DR 22-50 мм Jonnesway S04H6115SA состоит из пятнадцати предметов, расположенных в кейсе. 

        Особенности:

        • Это набор S04H6115SA торцевых головок больших размеров. 
        • Дополнительно укомплектован удлинителями, карданом и карданным воротком и переходниками.
        • Он предназначен для работы с креплениями больших механизмов и машин в условиях производства, специализированного сервиса или СТО. 

        Преимущества:

        • Торцевые головки выполнены из хромованадиевой стали, накатка из-за невозможности  кистевого воздействия на крепеж больших размеров отсутствует. 
        • Полуматовое хромоникелевое покрытие надежно защищает изделие от коррозии и механических повреждений.

        Комплектация:

        1. 3/4"DR: Головки торцевые, 10 шт.: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм.
        2. Рукоятка трещоточная, 500 мм.
        3. Удлинители, 2 шт.: 100, 200 мм.
        4. Вороток Т-образный 450 мм.
        5. Металлический кейс.