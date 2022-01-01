Набор головок торцевых Jonnesway S04H6115SA, 3/4"DR 22-50 мм, 15 предметов
Арт. jonnesway_5499
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|12.63
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Количество предметов, шт
|15
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок 3/4"DR 22-50 мм Jonnesway S04H6115SA состоит из пятнадцати предметов, расположенных в кейсе.
Особенности:
- Это набор S04H6115SA торцевых головок больших размеров.
- Дополнительно укомплектован удлинителями, карданом и карданным воротком и переходниками.
- Он предназначен для работы с креплениями больших механизмов и машин в условиях производства, специализированного сервиса или СТО.
Преимущества:
- Торцевые головки выполнены из хромованадиевой стали, накатка из-за невозможности кистевого воздействия на крепеж больших размеров отсутствует.
- Полуматовое хромоникелевое покрытие надежно защищает изделие от коррозии и механических повреждений.
Комплектация:
- 3/4"DR: Головки торцевые, 10 шт.: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм.
- Рукоятка трещоточная, 500 мм.
- Удлинители, 2 шт.: 100, 200 мм.
- Вороток Т-образный 450 мм.
- Металлический кейс.