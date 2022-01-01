Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD4111S, 1/2"DR 10-24 мм, 11 предметов
Арт. jonnesway_5333
Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD4111S, 1/2"DR 10-24 мм, 11 предметов
Арт. jonnesway_5333
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|2.31
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Количество предметов, шт
|11
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:
Набор Jonnesway S03AD4111S используется в мастерских, на производствах при проведении слесарных и монтажных работ.
Особенности:
- Торцевые головки предназначены для работы с инструментом ударного действия и выдерживают большие динамические нагрузки.
- Удлиненные торцевые головки позволяют откручивать и закручивать болты, находящиеся в глубоких пазах.
- Головки имеют внутренний шестигранный профиль.
- Тип крепления - квадрат с отверстием.
Комплектация:
- 1/2"DR: Головки торцевые ударные глубокие, 11 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм.
- Пластиковый кейс.