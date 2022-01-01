Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD4111S, 1/2"DR 10-24 мм, 11 предметов

Описание:

Набор Jonnesway S03AD4111S используется в мастерских, на производствах при проведении слесарных и монтажных работ.

Особенности:

Торцевые головки предназначены для работы с инструментом ударного действия и выдерживают большие динамические нагрузки.

Удлиненные торцевые головки позволяют откручивать и закручивать болты, находящиеся в глубоких пазах.

Головки имеют внутренний шестигранный профиль.

Тип крепления - квадрат с отверстием.

Комплектация: