Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
Арт. О00000013439
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6, 8, 10, 13, 14, 17
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Покрытие
|хромовое
- Набор комбинированных ключей 6 шт. 6 - 17 Вихрь 73/6/5/6 включает в себя наиболее часто используемые размеры. Компактное хранение оптимально для удобной транспортировки.
Преимущества
- Набор включает в себя наиболее часто используемые размеры;
- Компактное хранение оптимально для удобной транспортировки;
- При необходимости можно подвесить держатель, чтобы систематизировать хранение.