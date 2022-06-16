Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6

Преимущества

Набор включает в себя наиболее часто используемые размеры;

Компактное хранение оптимально для удобной транспортировки;

При необходимости можно подвесить держатель, чтобы систематизировать хранение.

Набор комбинированных ключей 6 шт. 6 - 17 Вихрь 73/6/5/6 включает в себя наиболее часто используемые размеры. Компактное хранение оптимально для удобной транспортировки.