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Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
5.0
2
Найти аналог
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
    Арт. О00000013439
    5.0
    2
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
    Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6
      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6

      Набор комбинированных ключей Вихрь (6-17 мм, 6 шт.) 73/6/5/6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013439
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		6, 8, 10, 13, 14, 17
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор комбинированных ключей 6 шт. 6 - 17 Вихрь 73/6/5/6 включает в себя наиболее часто используемые размеры. Компактное хранение оптимально для удобной транспортировки.

        Преимущества

        • Набор включает в себя наиболее часто используемые размеры;
        • Компактное хранение оптимально для удобной транспортировки;
        • При необходимости можно подвесить держатель, чтобы систематизировать хранение.