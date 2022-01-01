Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 6,5х38-6,5х150 PH#1-3, 8 предметов, D04PP08S
Арт. jonnesway_4739
Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 6,5х38-6,5х150 PH#1-3, 8 предметов, D04PP08S
Арт. jonnesway_4739
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.2
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Габариты, мм
|300x230x60
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Гибкая
|Нет
|
Для точных работ
|Нет
Описание:
Набор шлицевых и крестовых отверток Jonnesway FULL STAR D04PP08S предназначен для выполнения монтажных, крепежных и ремонтных работ. Он содержит изделия, имеющие различные типы профилей и размеры. Рабочие части отверток обладают прочностью и долговечностью. Инструменты поставляются на специальной подложке с ручкой.
Особенности:
- Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
- Стержневые отвертки серии JONNESWAY® «FULL STAR» изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечают техническим условиям ГОСТ 17199-88.
- Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали, намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах, а изготовленна из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.
- Набор отверток "D04PP08S" применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.
Комплектация:
- Отвертки шлицевые, SL, 3 шт.: SL4х80, SL6,5х150, SL8х150.
- Отвертки крестовые, PH, 3 шт.: PH2х100, PH1х80, PH3х125.
- Пластиковый держатель.