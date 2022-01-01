Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 6,5х38-6,5х150 PH#1-3, 8 предметов, D04PP08S
Найти аналог
Отвертки
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 6,5х38-6,5х150 PH#1-3, 8 предметов, D04PP08S
    Арт. jonnesway_4739
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 6,5х38-6,5х150 PH#1-3, 8 предметов, D04PP08S
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 6,5х38-6,5х150 PH#1-3, 8 предметов, D04PP08S
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 6,5х38-6,5х150 PH#1-3, 8 предметов, D04PP08S
      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 6,5х38-6,5х150 PH#1-3, 8 предметов, D04PP08S
      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 6,5х38-6,5х150 PH#1-3, 8 предметов, D04PP08S
      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 6,5х38-6,5х150 PH#1-3, 8 предметов, D04PP08S

      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 6,5х38-6,5х150 PH#1-3, 8 предметов, D04PP08S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4739

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1.2
      Габариты, мм
      		300x230x60
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор шлицевых и крестовых отверток Jonnesway FULL STAR D04PP08S предназначен для выполнения монтажных, крепежных и ремонтных работ. Он содержит изделия, имеющие различные типы профилей и размеры. Рабочие части отверток обладают прочностью и долговечностью. Инструменты поставляются на специальной подложке с ручкой.

        Особенности:

        • Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
        • Стержневые отвертки серии JONNESWAY® «FULL STAR» изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечают техническим условиям ГОСТ 17199-88. 
        • Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали, намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах, а изготовленна из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.
        • Набор отверток "D04PP08S" применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.

        Комплектация:

        1. Отвертки шлицевые, SL, 3 шт.: SL4х80, SL6,5х150, SL8х150.
        2. Отвертки крестовые, PH, 3 шт.: PH2х100, PH1х80, PH3х125.
        3. Пластиковый держатель.