Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 6,5х38-6,5х150 PH#1-3, 8 предметов, D04PP08S

Описание:

Набор шлицевых и крестовых отверток Jonnesway FULL STAR D04PP08S предназначен для выполнения монтажных, крепежных и ремонтных работ. Он содержит изделия, имеющие различные типы профилей и размеры. Рабочие части отверток обладают прочностью и долговечностью. Инструменты поставляются на специальной подложке с ручкой.

Особенности:

Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.

Стержневые отвертки серии JONNESWAY® «FULL STAR» изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечают техническим условиям ГОСТ 17199-88.

Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали, намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах, а изготовленна из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.

Набор отверток "D04PP08S" применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.

Комплектация: