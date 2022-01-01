Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Hercules SL 4х80-8х150 PH#1-3, 6 предметов, D03PR06S
Найти аналог
Отвертки
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Hercules SL 4х80-8х150 PH#1-3, 6 предметов, D03PR06S
    Арт. jonnesway_4722
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Hercules SL 4х80-8х150 PH#1-3, 6 предметов, D03PR06S
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Hercules SL 4х80-8х150 PH#1-3, 6 предметов, D03PR06S
      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Hercules SL 4х80-8х150 PH#1-3, 6 предметов, D03PR06S
      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Hercules SL 4х80-8х150 PH#1-3, 6 предметов, D03PR06S

      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Hercules SL 4х80-8х150 PH#1-3, 6 предметов, D03PR06S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4722

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0
      Габариты, мм
      		360x290x50
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор отверток Jonnesway HERCULES D03PR06S состоит из трех крестовых и трех шлицевых отверток. Предназначен с для работы с резьбовым креплением, имеющим внутренний профиль. Рабочие стержни выполнены из инструментальной стали высокого качества. Рукоятки устойчивы к внешним воздействиям.

        Особенности:

        • Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
        • Стержневые отвертки серии JONNESWAY® «HERCULES» отмечены сертификатом GS, изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечают техническим условиям ГОСТ 17199-88. 
        • Изготовленные из хромомолибденованадиевой стали стержни с магнитной рабочей частью и ТПР рукоятка с протектором делают эти инструменты популярными на протяжении многих лет их выпуска.
        • Набор отверток "D03PR06S" применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.

        Комплектация:

        1. Отвертки шлицевые, SL, 3 шт.: SL4х80, SL6,5х150, SL8х150.
        2. Отвертки крестовые, PH, 3 шт.: PH2х100, PH1х80, PH3х125.
        3. Пластиковый держатель.