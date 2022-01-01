Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Hercules SL 4х80-8х150 PH#1-3, 6 предметов, D03PR06S
Арт. jonnesway_4722
Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Hercules SL 4х80-8х150 PH#1-3, 6 предметов, D03PR06S
Арт. jonnesway_4722
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0
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Габариты, мм
|360x290x50
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Набор отверток Jonnesway HERCULES D03PR06S состоит из трех крестовых и трех шлицевых отверток. Предназначен с для работы с резьбовым креплением, имеющим внутренний профиль. Рабочие стержни выполнены из инструментальной стали высокого качества. Рукоятки устойчивы к внешним воздействиям.
Особенности:
- Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
- Стержневые отвертки серии JONNESWAY® «HERCULES» отмечены сертификатом GS, изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечают техническим условиям ГОСТ 17199-88.
- Изготовленные из хромомолибденованадиевой стали стержни с магнитной рабочей частью и ТПР рукоятка с протектором делают эти инструменты популярными на протяжении многих лет их выпуска.
- Набор отверток "D03PR06S" применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.
Комплектация:
- Отвертки шлицевые, SL, 3 шт.: SL4х80, SL6,5х150, SL8х150.
- Отвертки крестовые, PH, 3 шт.: PH2х100, PH1х80, PH3х125.
- Пластиковый держатель.