Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Hercules SL 4х80-8х150 PH#1-3, 6 предметов, D03PR06S

Описание:

Особенности:

Набор отверток Jonnesway HERCULES D03PR06S состоит из трех крестовых и трех шлицевых отверток. Предназначен с для работы с резьбовым креплением, имеющим внутренний профиль. Рабочие стержни выполнены из инструментальной стали высокого качества. Рукоятки устойчивы к внешним воздействиям.

Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.

Стержневые отвертки серии JONNESWAY® «HERCULES» отмечены сертификатом GS, изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечают техническим условиям ГОСТ 17199-88.

Изготовленные из хромомолибденованадиевой стали стержни с магнитной рабочей частью и ТПР рукоятка с протектором делают эти инструменты популярными на протяжении многих лет их выпуска.

Набор отверток "D03PR06S" применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.

Комплектация: