Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, Torx, Т4-Т7 и крест PH#00, 8 предметов, D3750T18S

Описание:

Особенности:

Набор отверток "D3750T18S" применяется для проведения точных работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль TORX® и PH.

Набор отверток для точной механики Jonnesway D3750T18S поставляется в кейсе из пластмассы, имеющим удобную ручку для переноса и защелки для безопасного хранения.

Отвертки имеют поворотные плоские затыльники, в которые удобно упираться ладонью, при проворачивании рукоятки инструмента.

Преимущества:

Выполнены из качественной стали.

Эргономичные двухкомпонентные рукоятки не дают руке скользить.

Покрытие рукояток устойчиво к химическим веществам.

Компактное хранение.

Комплектация:

Отвертки TORX®, 4 шт.: Т4x50, Т5x50, Т6x50, Т7x50. Отвертки PH, 1 шт.: PH0x50. Наклонная лопатка L=50 мм. Игла L=50 мм. Вилка L=50 мм. Пластиковый бокс.

Набор отверток для точной механики Jonnesway D3750T18S используются в мелкомасштабных работах для завинчивания и отвинчивания крепления с резьбовым соединением. Все отвёртки находятся в удобном пластиковом кейсе с ручкой и защёлкой.