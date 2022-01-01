Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, Torx, Т4-Т7 и крест PH#00, 8 предметов, D3750T18S
Арт. jonnesway_4820
Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, Torx, Т4-Т7 и крест PH#00, 8 предметов, D3750T18S
Арт. jonnesway_4820
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.27
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Габариты, мм
|190x130x20
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Да
Описание:Набор отверток для точной механики Jonnesway D3750T18S используются в мелкомасштабных работах для завинчивания и отвинчивания крепления с резьбовым соединением. Все отвёртки находятся в удобном пластиковом кейсе с ручкой и защёлкой.
Особенности:
- Набор отверток "D3750T18S" применяется для проведения точных работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль TORX® и PH.
- Набор отверток для точной механики Jonnesway D3750T18S поставляется в кейсе из пластмассы, имеющим удобную ручку для переноса и защелки для безопасного хранения.
- Отвертки имеют поворотные плоские затыльники, в которые удобно упираться ладонью, при проворачивании рукоятки инструмента.
Преимущества:
- Выполнены из качественной стали.
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки не дают руке скользить.
- Покрытие рукояток устойчиво к химическим веществам.
- Компактное хранение.
Комплектация:
- Отвертки TORX®, 4 шт.: Т4x50, Т5x50, Т6x50, Т7x50.
- Отвертки PH, 1 шт.: PH0x50.
- Наклонная лопатка L=50 мм.
- Игла L=50 мм.
- Вилка L=50 мм.
- Пластиковый бокс.