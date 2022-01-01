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Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, Torx, Т4-Т7 и крест PH#00, 8 предметов, D3750T18S
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Отвертки
    Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, Torx, Т4-Т7 и крест PH#00, 8 предметов, D3750T18S
    Арт. jonnesway_4820
    Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, Torx, Т4-Т7 и крест PH#00, 8 предметов, D3750T18S

      Набор отверток для точной механики Jonnesway, 50 мм, Torx, Т4-Т7 и крест PH#00, 8 предметов, D3750T18S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4820

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.27
      Габариты, мм
      		190x130x20
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор отверток для точной механики Jonnesway D3750T18S используются в мелкомасштабных работах для завинчивания и отвинчивания крепления с резьбовым соединением. Все отвёртки находятся в удобном пластиковом кейсе с ручкой и защёлкой.

        Особенности:

        • Набор отверток "D3750T18S" применяется для проведения точных работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль TORX® и PH.
        • Набор отверток для точной механики Jonnesway D3750T18S поставляется в кейсе из пластмассы, имеющим удобную ручку для переноса и защелки для безопасного хранения.
        • Отвертки имеют поворотные плоские затыльники, в которые удобно упираться ладонью, при проворачивании рукоятки инструмента.

        Преимущества:

        • Выполнены из качественной стали.
        • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки не дают руке скользить.
        • Покрытие рукояток устойчиво к химическим веществам.
        • Компактное хранение.

        Комплектация:

        1. Отвертки TORX®, 4 шт.: Т4x50, Т5x50, Т6x50, Т7x50.
        2. Отвертки PH, 1 шт.: PH0x50.
        3. Наклонная лопатка L=50 мм.
        4. Игла L=50 мм.
        5. Вилка L=50 мм.
        6. Пластиковый бокс.