Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 2х50-8х150 PH#0-3, 16 предметов, D04PP16S

Описание:

Особенности:

Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.

Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY® «FULL STAR», изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.

Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали, намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах, а изготовленна из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.

Набор отверток "D04PP08S" применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.

Комплектация:

Отвертки шлицевые, SL, 8 шт.: SL3х50, SL5,5х75, SL3х150, SL6,5х38, SL5,5х200, SL8х150, SL5,5х125, SL6,5х100. Отвертки крестовые, PH, 7 шт.: PH1х38, PH0х60, PH0х80, PH1х150, PH2х38, PH2х150, PH3х150, PH1х80. Пластиковый кейс. Упаковка.

Набор отверток FULL STAR Jonnesway D04PP16S состоит из 16 инструментов - восемь отверток, имеющих прямой профиль и восемь отверток, снабженных крестовой головкой. Инструменты разного профиля отличаются друг от друга цветными вставками на корпусе рукоятки. Каждая отвертка подписана и имеет отверстие для подвески.