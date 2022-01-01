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Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 2х50-8х150 PH#0-3, 16 предметов, D04PP16S
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Отвертки
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 2х50-8х150 PH#0-3, 16 предметов, D04PP16S
    Арт. jonnesway_4741
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 2х50-8х150 PH#0-3, 16 предметов, D04PP16S
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 2х50-8х150 PH#0-3, 16 предметов, D04PP16S
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 2х50-8х150 PH#0-3, 16 предметов, D04PP16S
      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 2х50-8х150 PH#0-3, 16 предметов, D04PP16S
      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 2х50-8х150 PH#0-3, 16 предметов, D04PP16S
      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 2х50-8х150 PH#0-3, 16 предметов, D04PP16S

      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест Full Star SL 2х50-8х150 PH#0-3, 16 предметов, D04PP16S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4741

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		2.03
      Габариты, мм
      		370x230x80
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор отверток FULL STAR Jonnesway D04PP16S состоит из 16 инструментов - восемь отверток, имеющих прямой профиль и восемь отверток, снабженных крестовой головкой. Инструменты разного профиля отличаются друг от друга цветными вставками на корпусе рукоятки. Каждая отвертка подписана и имеет отверстие для подвески.

        Особенности:

        • Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
        • Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY® «FULL STAR», изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.
        • Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали, намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах, а изготовленна из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.
        • Набор отверток "D04PP08S" применяется для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.

        Комплектация:

        1. Отвертки шлицевые,  SL, 8 шт.: SL3х50, SL5,5х75, SL3х150, SL6,5х38, SL5,5х200, SL8х150, SL5,5х125, SL6,5х100.
        2. Отвертки крестовые, PH, 7 шт.: PH1х38, PH0х60, PH0х80, PH1х150, PH2х38, PH2х150, PH3х150, PH1х80.
        3. Пластиковый кейс.
        4. Упаковка.