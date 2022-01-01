Набор отверток ударных Jonnesway, силовые под ключ, шлиц и крест, 10 предметов, D70PP10S

Описание:

Особенности:

Стержневая отвертка серии "D70" со сквозной установкой стержня из хромомолибденованадиевой стали, намагниченным наконечником и затыльником рукоятки, выдерживающим воздействие удара, ограниченно превращающего отвертку в подобие кернера или выколотки.

Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.

На затыльнике сформированы грани для применения рожкового ключа, увеличивающего крутящий момент при воздействии на резьбовой крепежный элемент.

Современные материалы основы рукоятки обеспечивают снижение вибраций и реактивных моментов при ударной нагрузке, а сантопреновый, устойчивый к скольжению, верхний контактный слой - надежное удержание инструмента в руке.

Кейс оснащен рукояткой для более удобной транспортировки инструментов.

Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку набора ударных отверток Jonnesway D70PP10S.

Преимущества:

Длительный срок эксплуатации.

Надежность.

В наборе 10 отверток.

Износостойкость.

Прочность.

Комплектация:

Отвертки ударные, силовые под ключ шлицевые, SL, 5 шт.: SL5.5х100, SL6.5х125, SL8.0х150. SL9.5х175. SL6.5х38. Отвертки ударные, силовые под ключ крестовые, PH, 4 шт.: PH2х38, PH1х75, PH2х100, PH3х125. Магнитная рукоятка, 1-450 мм. Пластиковый кейс.

Набор ударных отверток Jonnesway D70PP10S используется для закручивания и выкручивания различных крепежей. Инструмент лежит в кейсе для удобной транспортировки. В наборе есть прямые и крестовые отвертки различного диаметра.