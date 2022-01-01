Набор отверток ударных Jonnesway, силовые под ключ, шлиц и крест, 10 предметов, D70PP10S
Арт. jonnesway_4826
Набор отверток ударных Jonnesway, силовые под ключ, шлиц и крест, 10 предметов, D70PP10S
Арт. jonnesway_4826
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|2.3
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Габариты, мм
|390x250x60
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Набор ударных отверток Jonnesway D70PP10S используется для закручивания и выкручивания различных крепежей. Инструмент лежит в кейсе для удобной транспортировки. В наборе есть прямые и крестовые отвертки различного диаметра.
Особенности:
- Стержневая отвертка серии "D70" со сквозной установкой стержня из хромомолибденованадиевой стали, намагниченным наконечником и затыльником рукоятки, выдерживающим воздействие удара, ограниченно превращающего отвертку в подобие кернера или выколотки.
- Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
- На затыльнике сформированы грани для применения рожкового ключа, увеличивающего крутящий момент при воздействии на резьбовой крепежный элемент.
- Современные материалы основы рукоятки обеспечивают снижение вибраций и реактивных моментов при ударной нагрузке, а сантопреновый, устойчивый к скольжению, верхний контактный слой - надежное удержание инструмента в руке.
- Кейс оснащен рукояткой для более удобной транспортировки инструментов.
- Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку набора ударных отверток Jonnesway D70PP10S.
Преимущества:
- Длительный срок эксплуатации.
- Надежность.
- В наборе 10 отверток.
- Износостойкость.
- Прочность.
Комплектация:
- Отвертки ударные, силовые под ключ шлицевые, SL, 5 шт.: SL5.5х100, SL6.5х125, SL8.0х150. SL9.5х175. SL6.5х38.
- Отвертки ударные, силовые под ключ крестовые, PH, 4 шт.: PH2х38, PH1х75, PH2х100, PH3х125.
- Магнитная рукоятка, 1-450 мм.
- Пластиковый кейс.