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Набор отверток ударных Jonnesway, силовые под ключ, шлиц и крест, 10 предметов, D70PP10S
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Отвертки
    Набор отверток ударных Jonnesway, силовые под ключ, шлиц и крест, 10 предметов, D70PP10S
    Арт. jonnesway_4826
    Набор отверток ударных Jonnesway, силовые под ключ, шлиц и крест, 10 предметов, D70PP10S
    Набор отверток ударных Jonnesway, силовые под ключ, шлиц и крест, 10 предметов, D70PP10S
    Набор отверток ударных Jonnesway, силовые под ключ, шлиц и крест, 10 предметов, D70PP10S
      Набор отверток ударных Jonnesway, силовые под ключ, шлиц и крест, 10 предметов, D70PP10S
      Набор отверток ударных Jonnesway, силовые под ключ, шлиц и крест, 10 предметов, D70PP10S
      Набор отверток ударных Jonnesway, силовые под ключ, шлиц и крест, 10 предметов, D70PP10S

      Набор отверток ударных Jonnesway, силовые под ключ, шлиц и крест, 10 предметов, D70PP10S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4826

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		2.3
      Габариты, мм
      		390x250x60
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор ударных отверток Jonnesway D70PP10S используется для закручивания и выкручивания различных крепежей. Инструмент лежит в кейсе для удобной транспортировки. В наборе есть прямые и крестовые отвертки различного диаметра.

        Особенности:

        • Стержневая отвертка серии "D70" со сквозной установкой стержня из хромомолибденованадиевой стали, намагниченным наконечником и затыльником рукоятки, выдерживающим воздействие удара, ограниченно превращающего отвертку в подобие кернера или выколотки. 
        • Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками. 
        • На затыльнике сформированы грани для применения рожкового ключа, увеличивающего крутящий момент при воздействии на резьбовой крепежный элемент.
        • Современные материалы основы рукоятки обеспечивают снижение вибраций и реактивных моментов при ударной нагрузке, а сантопреновый, устойчивый к скольжению, верхний контактный слой - надежное удержание инструмента в руке.
        • Кейс оснащен рукояткой для более удобной транспортировки инструментов.
        • Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку набора ударных отверток Jonnesway D70PP10S.

        Преимущества:

        • Длительный срок эксплуатации.
        • Надежность.
        • В наборе 10 отверток.
        • Износостойкость.
        • Прочность.

        Комплектация:

        1. Отвертки ударные, силовые под ключ шлицевые, SL, 5 шт.: SL5.5х100, SL6.5х125, SL8.0х150. SL9.5х175. SL6.5х38.
        2. Отвертки ударные, силовые под ключ крестовые, PH, 4 шт.: PH2х38, PH1х75, PH2х100, PH3х125.
        3. Магнитная рукоятка, 1-450 мм.
        4. Пластиковый кейс.