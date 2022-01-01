Набор отверток Jonnesway шлиц и крест SL 6,5х38 - 6,5х150, PH#1-3, 8 предметов, D71PP08S

Описание:

Набор отверток SL 6,5х38-6,5х150 PH Jonnesway D71PP08S предназначен для выполнения работ по закручиванию и выкручиванию крепежей. В наборе предусмотрены прямые и крестовые отвертки. Кейс обеспечивает удобную транспортировку набора.

Особенности:

Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.

Отвертки серии "D71" "ANTI-SLIP GRIP" JONNESWAY® изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечают техническим условиям ГОСТ 17199-88.

Намагниченные рабочие части, изготовленные из кремнийхромованадиевой стали, легко и надежно удерживают крепеж, что делает инструмент удобным при работе в труднодоступных местах.

Двухкомпонентная, эргономичная рукоятка с мягким, устойчивым к нефтепродуктам и кислотам сантопреновым покрытием обеспечивает надежный хват, практически исключающий проскальзывание инструмента в руке оператора.

Применяются для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.

Комплектация: