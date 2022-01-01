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Набор отверток Jonnesway шлиц и крест SL 6,5х38 - 6,5х150, PH#1-3, 8 предметов, D71PP08S
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Отвертки
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест SL 6,5х38 - 6,5х150, PH#1-3, 8 предметов, D71PP08S
    Арт. jonnesway_4829
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест SL 6,5х38 - 6,5х150, PH#1-3, 8 предметов, D71PP08S
    Набор отверток Jonnesway шлиц и крест SL 6,5х38 - 6,5х150, PH#1-3, 8 предметов, D71PP08S
      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест SL 6,5х38 - 6,5х150, PH#1-3, 8 предметов, D71PP08S
      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест SL 6,5х38 - 6,5х150, PH#1-3, 8 предметов, D71PP08S

      Набор отверток Jonnesway шлиц и крест SL 6,5х38 - 6,5х150, PH#1-3, 8 предметов, D71PP08S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4829

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1.03
      Габариты, мм
      		310x230x60
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор отверток SL 6,5х38-6,5х150 PH Jonnesway D71PP08S предназначен для выполнения работ по закручиванию и выкручиванию крепежей. В наборе предусмотрены прямые и крестовые отвертки. Кейс обеспечивает удобную транспортировку набора.

        Особенности:

        • Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
        • Отвертки серии "D71" "ANTI-SLIP GRIP" JONNESWAY® изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечают техническим условиям ГОСТ 17199-88.
        • Намагниченные рабочие части, изготовленные из кремнийхромованадиевой стали, легко и надежно удерживают крепеж, что делает инструмент удобным при работе в труднодоступных местах.
        • Двухкомпонентная, эргономичная рукоятка с мягким, устойчивым к нефтепродуктам и кислотам сантопреновым покрытием обеспечивает надежный хват, практически исключающий проскальзывание инструмента в руке оператора.
        • Применяются для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.

        Комплектация:

        1. Отвертки шлицевые, SL, 4 шт.: SL4х80, SL5.5х125, SL6.5х150, SL6.5х38.
        2. Отвертки крестовые, PH, 4 шт.: PH2х38, PH1х80, PH2х100, PH3х150.
        3. Пластиковый бокс.