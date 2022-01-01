Набор отверток Jonnesway шлиц и крест SL 6,5х38 - 6,5х150, PH#1-3, 8 предметов, D71PP08S
Арт. jonnesway_4829
Набор отверток Jonnesway шлиц и крест SL 6,5х38 - 6,5х150, PH#1-3, 8 предметов, D71PP08S
Арт. jonnesway_4829
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.03
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Габариты, мм
|310x230x60
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:
Набор отверток SL 6,5х38-6,5х150 PH Jonnesway D71PP08S предназначен для выполнения работ по закручиванию и выкручиванию крепежей. В наборе предусмотрены прямые и крестовые отвертки. Кейс обеспечивает удобную транспортировку набора.
Особенности:
- Компактны, не требуют дополнительных операций по сборке, снабжены эргономичными рукоятками.
- Отвертки серии "D71" "ANTI-SLIP GRIP" JONNESWAY® изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечают техническим условиям ГОСТ 17199-88.
- Намагниченные рабочие части, изготовленные из кремнийхромованадиевой стали, легко и надежно удерживают крепеж, что делает инструмент удобным при работе в труднодоступных местах.
- Двухкомпонентная, эргономичная рукоятка с мягким, устойчивым к нефтепродуктам и кислотам сантопреновым покрытием обеспечивает надежный хват, практически исключающий проскальзывание инструмента в руке оператора.
- Применяются для проведения работ со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль SL и PH.
Комплектация:
- Отвертки шлицевые, SL, 4 шт.: SL4х80, SL5.5х125, SL6.5х150, SL6.5х38.
- Отвертки крестовые, PH, 4 шт.: PH2х38, PH1х80, PH2х100, PH3х150.
- Пластиковый бокс.