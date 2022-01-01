Набор торцевых головок Jonnesway RD02040S, 1/4"DR, вставок-бит с трещоточной рукояткой мини 1/4"DR, 60 зубцов, 40 предметов

Описание:

Особенности:

Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями в крайне ограниченном рабочем пространстве.

Комплектация:

Трещоточная рукоятка RD02. Головки торцевые 1/4""DR, 7 шт: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм. Держатель для бит 1/4" SDR х 1/4" НDR. Удлинитель 1/4"DR. Вставки-биты 1/4"HDR, 30 предметов: Phillips® (крест) 4 шт: РН1х1 шт., РН2х2 шт., Р 3х1 шт.;НЕХ (шестигранник) 4 шт: Н3 мм., Н4 мм., Н5 мм., Н6 мм.; SQUARE (квадрат), 2 шт: SQ1 мм., SQ2 мм.; Pozidriv®, 3 шт: PZ1, PZ2, PZ3; TORX®, 7 шт: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40; Т-TORX®, 7 шт: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40; SL (шлиц), 3 шт: SL4, SL5.5, SL6.5 мм. Пластиковый кейс.

Набор торцевых головок, вставок-бит с трещоточной рукояткой Jonnesway RD02040S 49305 предназначен для ремонта автомобиля. Набор состоит из 40 предметов и поставляется в пластиковом кейсе, что удобно для хранения и транспортировки.