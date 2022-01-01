Набор торцевых головок Gross 14143, трещотка 120 зубьев, 1/2", 1/4", CrV, 41 предмет

Описание:

Особенности и преимущества:

Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью.

Биты, биты-вставки и отвертки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента.

Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 120 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе.

Шаг зуба 3 град.

Комплектация:

Ключ трещоточный 1/2".

Переходник 1/2" – 1/4".

Адаптер для бит 5/16" - 1/2".

Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.

Головки торцевые 1/2": 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 мм.

Биты 5/16": PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5.5, SL7, H3, H4, H5, H6, T10, Т15, Т20, Т25, Т30.

Кейс, упаковка.

Набор торцевых головок, трещотка 120 зубьев, 41 предмет, 1/2", 1/4", CrV Gross разработан специально для автолюбителей и центров технического обслуживания и предназначен для слесарно-монтажных работ. При этом набор инструмента GROSS пригодится не только в автомобиле. С его помощью можно проводить бытовой ремонт дома и на даче, ремонт бытовых конструкций и садовой техники.