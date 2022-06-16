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Насадка - миксер оцинкованная Вихрь (600x100 мм) для красок и штукатурных смесей 73/3/7/2
5.0
1
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Насадки миксеры (мешалки)
    Насадка - миксер оцинкованная Вихрь (600x100 мм) для красок и штукатурных смесей 73/3/7/2
    Арт. О00000013328
    5.0
    1
    Насадка - миксер оцинкованная Вихрь (600x100 мм) для красок и штукатурных смесей 73/3/7/2
    Насадка - миксер оцинкованная Вихрь (600x100 мм) для красок и штукатурных смесей 73/3/7/2
      Насадка - миксер оцинкованная Вихрь (600x100 мм) для красок и штукатурных смесей 73/3/7/2
      Насадка - миксер оцинкованная Вихрь (600x100 мм) для красок и штукатурных смесей 73/3/7/2

      Насадка - миксер оцинкованная Вихрь (600x100 мм) для красок и штукатурных смесей 73/3/7/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013328
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		600
      Диаметр, мм
      		100
      Все характеристики
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      Нет в наличии
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