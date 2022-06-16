Насадка - миксер оцинкованная Вихрь (600x100 мм) для красок и штукатурных смесей 73/3/7/2
Арт. О00000013328
Насадка - миксер оцинкованная Вихрь (600x100 мм) для красок и штукатурных смесей 73/3/7/2
Арт. О00000013328
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|600
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Диаметр, мм
|100
- Миксер оцинкованный ВИХРЬ предназначен для перемешивания красок и штукатурных смесей.
Преимущества
- Изготовлен из оцинкованной стали
- Миксер имеет усиленную конструкцию