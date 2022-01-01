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Насадка-миксер Зубр ЗМРН-2-220 ЗМР-1350Э-2, L=570 мм, комплект 2 шт.
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Насадки миксеры (мешалки)
    Насадка-миксер Зубр ЗМРН-2-220 ЗМР-1350Э-2, L=570 мм, комплект 2 шт.
    Арт. Ю00000017654
    Насадка-миксер Зубр ЗМРН-2-220 ЗМР-1350Э-2, L=570 мм, комплект 2 шт.
    Насадка-миксер Зубр ЗМРН-2-220 ЗМР-1350Э-2, L=570 мм, комплект 2 шт.
    Насадка-миксер Зубр ЗМРН-2-220 ЗМР-1350Э-2, L=570 мм, комплект 2 шт.
    Насадка-миксер Зубр ЗМРН-2-220 ЗМР-1350Э-2, L=570 мм, комплект 2 шт.
      Насадка-миксер Зубр ЗМРН-2-220 ЗМР-1350Э-2, L=570 мм, комплект 2 шт.
      Насадка-миксер Зубр ЗМРН-2-220 ЗМР-1350Э-2, L=570 мм, комплект 2 шт.
      Насадка-миксер Зубр ЗМРН-2-220 ЗМР-1350Э-2, L=570 мм, комплект 2 шт.
      Насадка-миксер Зубр ЗМРН-2-220 ЗМР-1350Э-2, L=570 мм, комплект 2 шт.

      Насадка-миксер Зубр ЗМРН-2-220 ЗМР-1350Э-2, L=570 мм, комплект 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000017654

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		570
      Диаметр, мм
      		220
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка "ЭКСПЕРТ" ЗУБР ЗМРН-2-220 используется совместно с миксером ЗМР-1350Э-2. Представляет собой стержень с надежно приваренной к нему крыльчаткой.

        Преимущества

        • Прочная металлическая конструкция позволяет размешивать густые тяжелые смеси
        • Специальная форма крыльчатки обеспечивает быстрое перемешивание всех компонентов
        • Хвостовик данной насадки уникален и имеет «ключ» для исключения неправильной установки, т.е. не подойдет больше ни к какому другому миксеру