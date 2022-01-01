Насадка-миксер Зубр ЗМРН-2-220 ЗМР-1350Э-2, L=570 мм, комплект 2 шт.
Арт. Ю00000017654
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|570
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Диаметр, мм
|220
- Насадка "ЭКСПЕРТ" ЗУБР ЗМРН-2-220 используется совместно с миксером ЗМР-1350Э-2. Представляет собой стержень с надежно приваренной к нему крыльчаткой.
Преимущества
- Прочная металлическая конструкция позволяет размешивать густые тяжелые смеси
- Специальная форма крыльчатки обеспечивает быстрое перемешивание всех компонентов
- Хвостовик данной насадки уникален и имеет «ключ» для исключения неправильной установки, т.е. не подойдет больше ни к какому другому миксеру