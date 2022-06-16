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Обойный нож ЦИ 0212-8, 18 мм, 8 лезвий
5.0
2
Найти аналог
Канцелярские ножи
    Обойный нож ЦИ 0212-8, 18 мм, 8 лезвий
    Арт. Ю00000027781
    5.0
    2
    Обойный нож ЦИ 0212-8, 18 мм, 8 лезвий

      Обойный нож ЦИ 0212-8, 18 мм, 8 лезвий

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000027781
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный обойный нож Центроинструмент 0212-8 незаменим при смене обоев. В комплекте 8 сегментированных лезвия по 8 сегментов из прочной стали.

        Преимущества

        • Высокопрочный пластиковый корпус
        • Эргономичная рукоятка
        • Отсек для хранения запасных лезвий
        • Автоблокировка каждого рабочего сегмента
        • Автоматическая смена лезвия
        • Фиксатор выдвинутого сегмента