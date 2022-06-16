Обойный нож ЦИ 0212-8, 18 мм, 8 лезвий
Арт. Ю00000027781
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Строительный обойный нож Центроинструмент 0212-8 незаменим при смене обоев. В комплекте 8 сегментированных лезвия по 8 сегментов из прочной стали.
Преимущества
- Высокопрочный пластиковый корпус
- Эргономичная рукоятка
- Отсек для хранения запасных лезвий
- Автоблокировка каждого рабочего сегмента
- Автоматическая смена лезвия
- Фиксатор выдвинутого сегмента