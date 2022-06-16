Обойный нож ЦИ 0212-8, 18 мм, 8 лезвий

Преимущества

Высокопрочный пластиковый корпус

Эргономичная рукоятка

Отсек для хранения запасных лезвий

Автоблокировка каждого рабочего сегмента

Автоматическая смена лезвия

Фиксатор выдвинутого сегмента

Строительный обойный нож Центроинструмент 0212-8 незаменим при смене обоев. В комплекте 8 сегментированных лезвия по 8 сегментов из прочной стали.