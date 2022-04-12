Нож электрика с фиксированным лезвием Stanley 010234 FATMAX
Арт. Х1305112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Набор
|Нет
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Наличие чехла
|Да
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- Нож электрика Stanley FatMax 0-10-234 обладает прочной конструкцией. Данный инструмент имеет двойное лезвие, применяется для резания проводов и снятия с них изоляции. Режущая часть данного инструмента отшлифована и заточена. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфорт и безопасность в работе.
Преимущества
- Нож электрика
- Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для увеличения срока службы
- Два лезвия: первое предназначено для резания, второе - для снятия изоляции с проводов
- Лезвие из углеродистой стали толщиной 1.5 мм
- Длина лезвия 35 мм
- Материал рукояти прорезиненный пластик
- Лезвие углеродистая сталь