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Нож электрика с фиксированным лезвием Stanley 010234 FATMAX
5.0
2
900 ₽
Ножи монтерские
    Нож электрика с фиксированным лезвием Stanley 010234 FATMAX
    Арт. Х1305112
    5.0
    2
    Нож электрика с фиксированным лезвием Stanley 010234 FATMAX
    Нож электрика с фиксированным лезвием Stanley 010234 FATMAX
      Нож электрика с фиксированным лезвием Stanley 010234 FATMAX
      Нож электрика с фиксированным лезвием Stanley 010234 FATMAX

      Нож электрика с фиксированным лезвием Stanley 010234 FATMAX

      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1305112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Набор
      		Нет
      Наличие чехла
      		Да
      Все характеристики
      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож электрика Stanley FatMax 0-10-234 обладает прочной конструкцией. Данный инструмент имеет двойное лезвие, применяется для резания проводов и снятия с них изоляции. Режущая часть данного инструмента отшлифована и заточена. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфорт и безопасность в работе.

        Преимущества

        • Нож электрика
        • Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для увеличения срока службы
        • Два лезвия: первое предназначено для резания, второе - для снятия изоляции с проводов
        • Лезвие из углеродистой стали толщиной 1.5 мм
        • Длина лезвия 35 мм
        •  Материал рукояти прорезиненный пластик
        • Лезвие углеродистая сталь