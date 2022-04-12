Нож электрика с фиксированным лезвием Stanley 010234 FATMAX

Преимущества

Нож электрика

Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для увеличения срока службы

Два лезвия: первое предназначено для резания, второе - для снятия изоляции с проводов

Лезвие из углеродистой стали толщиной 1.5 мм

Длина лезвия 35 мм

Материал рукояти прорезиненный пластик

Лезвие углеродистая сталь

Нож электрика Stanley FatMax 0-10-234 обладает прочной конструкцией. Данный инструмент имеет двойное лезвие, применяется для резания проводов и снятия с них изоляции. Режущая часть данного инструмента отшлифована и заточена. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфорт и безопасность в работе.