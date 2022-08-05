Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс

Преимущества

Реверс - возможность переключения направления вращения патрона

Прорезиненная основная и дополнительная рукоятки (ExtraGrip)

Ротор и статор электродвигателя защищены дополнительными слоями лака

Прорезиненный сетевой кабель PATRIOT выдерживает низкие температуры

Система отключения вращения патрона при заклинивании бура позволяет защитить оператора от травм

Дополнительное удобство при эксплуатации обеспечивает быстрый доступ к угольным щеткам - для самостоятельной замены

Перфоратор PATRIOT RH 160 140301160 пригодится для работы с кирпичом, бетоном, плиткой. Функционирует в двух режимах: сверление и сверление с ударом. Патрон SDS+ позволяет легко и быстро менять оснастку. Система защиты оператора при заклинивании бура обеспечивает безопасность в эксплуатации. Благодаря бронированию обмоток ротора инструмент защищен от пыли.