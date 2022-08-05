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Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
3.0
1
4 390 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Арт. О00000016834
3.0
1
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
  • Персональная скидка
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс

Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс

Дарим скидки за
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4 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000016834
3.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
4
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Перфоратор PATRIOT RH 160 140301160 пригодится для работы с кирпичом, бетоном, плиткой. Функционирует в двух режимах: сверление и сверление с ударом. Патрон SDS+ позволяет легко и быстро менять оснастку. Система защиты оператора при заклинивании бура обеспечивает безопасность в эксплуатации. Благодаря бронированию обмоток ротора инструмент защищен от пыли.

    Преимущества

    • Реверс - возможность переключения направления вращения патрона
    • Прорезиненная основная и дополнительная рукоятки (ExtraGrip)
    • Ротор и статор электродвигателя защищены дополнительными слоями лака
    • Прорезиненный сетевой кабель PATRIOT выдерживает низкие температуры
    • Система отключения вращения патрона при заклинивании бура позволяет защитить оператора от травм
    • Дополнительное удобство при эксплуатации обеспечивает быстрый доступ к угольным щеткам - для самостоятельной замены