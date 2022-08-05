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Перфоратор Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, Кейс
Арт. О00000016834
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|4
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор PATRIOT RH 160 140301160 пригодится для работы с кирпичом, бетоном, плиткой. Функционирует в двух режимах: сверление и сверление с ударом. Патрон SDS+ позволяет легко и быстро менять оснастку. Система защиты оператора при заклинивании бура обеспечивает безопасность в эксплуатации. Благодаря бронированию обмоток ротора инструмент защищен от пыли.
Преимущества
- Реверс - возможность переключения направления вращения патрона
- Прорезиненная основная и дополнительная рукоятки (ExtraGrip)
- Ротор и статор электродвигателя защищены дополнительными слоями лака
- Прорезиненный сетевой кабель PATRIOT выдерживает низкие температуры
- Система отключения вращения патрона при заклинивании бура позволяет защитить оператора от травм
- Дополнительное удобство при эксплуатации обеспечивает быстрый доступ к угольным щеткам - для самостоятельной замены