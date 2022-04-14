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Быстрозажимной патрон BOSCH PRESS-LOCK 2.608.572.150 (1,5-13 мм)
5.0
2
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Патроны
    Быстрозажимной патрон BOSCH PRESS-LOCK 2.608.572.150 (1,5-13 мм)
    Арт. X1317120286
    5.0
    2
    Быстрозажимной патрон BOSCH PRESS-LOCK 2.608.572.150 (1,5-13 мм)

      Быстрозажимной патрон BOSCH PRESS-LOCK 2.608.572.150 (1,5-13 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317120286
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Тип посадки патрона
      		20UNF
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Тип патрона
      		быстрозажимной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Быстрозажимной патрон Bosch 2608572150 используется при работе дрелями Bosch моделей GSB 20-2, GSB 20-2 RCE, GSB 20-2 RE, GSB 20-2 RET, GSB 21-2 RE Professional, PSB 850, PSB 1000, PSB 1200 „Auto-Lock“. Является быстрозажимным и предназначен для быстрого и надежного зажима оснастки с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 1.5 мм до 13 мм. Хромированный корпус патрона оснащен насечкой

        Преимущество

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация