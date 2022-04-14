Быстрозажимной патрон BOSCH PRESS-LOCK 2.608.572.150 (1,5-13 мм)

Преимущество

Долговечность

Износостойкость

Надежная фиксация

Быстрозажимной патрон Bosch 2608572150 используется при работе дрелями Bosch моделей GSB 20-2, GSB 20-2 RCE, GSB 20-2 RE, GSB 20-2 RET, GSB 21-2 RE Professional, PSB 850, PSB 1000, PSB 1200 „Auto-Lock“. Является быстрозажимным и предназначен для быстрого и надежного зажима оснастки с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 1.5 мм до 13 мм. Хромированный корпус патрона оснащен насечкой