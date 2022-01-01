Переходник Jonnesway, 1/4", 50 мм, D150ADP14

Переходник Jonnesway D150ADP14 предназначен для соединения привода с насадкой, имеющей не подходящий по размеру профиль, или используется как дополнительный привод. Приспособление характеризуется прочностью и устойчивостью к интенсивным нагрузкам. Находит широкое применение в машиностроении, автосервисах и при монтажных работах.