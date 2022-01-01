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Переходник Jonnesway, 1/4", 50 мм, D150ADP14
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Адаптеры для торцевых головок
    Переходник Jonnesway, 1/4", 50 мм, D150ADP14
    Арт. jonnesway_4780
    Переходник Jonnesway, 1/4", 50 мм, D150ADP14

      Переходник Jonnesway, 1/4", 50 мм, D150ADP14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4780

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		держатель торцевых головок
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Male HEX
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переходник Jonnesway D150ADP14 предназначен для соединения привода с насадкой, имеющей не подходящий по размеру профиль, или используется как дополнительный привод. Приспособление характеризуется прочностью и устойчивостью к интенсивным нагрузкам. Находит широкое применение в машиностроении, автосервисах и при монтажных работах.