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Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
5.0
3
4 580 ₽
4 830 ₽
Клеевые термопистолеты
    Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
    Арт. Х127606
    5.0
    3
    Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
    Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
    Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
    Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
    Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
      Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
      Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
      Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
      Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
      Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508

      Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508

      • -250 ₽
      4 580 ₽
      4 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х127606
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		1200
      Производительность, г/мин
      		20
      Все характеристики
      • -250 ₽
      4 580 ₽
      4 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клеевой пистолет Bosch PKP 18 E - инструмент для бытового использования, подходит для скрепления любых поверхностей, удобен и прост в использовании. Конструкция позволяет безопасно и аккуратно применять его для ремонта, фиксации и герметизации.

        Преимущества

        • Скоба для надёжной установки позволяет фиксировать инструмент в нерабочем положении и обеспечивает его готовность к работе
        • Направляющая стержня термоклея удобно просматривается благодаря прозрачному окошку, всегда можно контролировать количество клея в инструменте
        • Практичное сопло с теплозащитным кожухом и блокировкой капель позволяет наносить клей безопасно и в нужном количестве
        • Механическая подача для дозированного нанесения клея
        • Возможность использования клеевых стержней длинной от 45 до 200 мм
        • Быстро подготавливается к установке благодаря предварительному нагреву стержней плавкого клея
        • Термостойкий корпус