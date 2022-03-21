Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508
Арт. Х127606
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность клеевого пистолета, Вт
|1200
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Производительность, г/мин
|20
- Клеевой пистолет Bosch PKP 18 E - инструмент для бытового использования, подходит для скрепления любых поверхностей, удобен и прост в использовании. Конструкция позволяет безопасно и аккуратно применять его для ремонта, фиксации и герметизации.
Преимущества
- Скоба для надёжной установки позволяет фиксировать инструмент в нерабочем положении и обеспечивает его готовность к работе
- Направляющая стержня термоклея удобно просматривается благодаря прозрачному окошку, всегда можно контролировать количество клея в инструменте
- Практичное сопло с теплозащитным кожухом и блокировкой капель позволяет наносить клей безопасно и в нужном количестве
- Механическая подача для дозированного нанесения клея
- Возможность использования клеевых стержней длинной от 45 до 200 мм
- Быстро подготавливается к установке благодаря предварительному нагреву стержней плавкого клея
- Термостойкий корпус