Клеевой пистолет Bosch PKP 18E 0.603.264.508

Преимущества

Скоба для надёжной установки позволяет фиксировать инструмент в нерабочем положении и обеспечивает его готовность к работе

Направляющая стержня термоклея удобно просматривается благодаря прозрачному окошку, всегда можно контролировать количество клея в инструменте

Практичное сопло с теплозащитным кожухом и блокировкой капель позволяет наносить клей безопасно и в нужном количестве

Механическая подача для дозированного нанесения клея

Возможность использования клеевых стержней длинной от 45 до 200 мм

Быстро подготавливается к установке благодаря предварительному нагреву стержней плавкого клея

Термостойкий корпус

Клеевой пистолет Bosch PKP 18 E - инструмент для бытового использования, подходит для скрепления любых поверхностей, удобен и прост в использовании. Конструкция позволяет безопасно и аккуратно применять его для ремонта, фиксации и герметизации.