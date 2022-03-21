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Пневматический гайковерт Sumake ST-M3007K
Арт. X1099040157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.5
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Набор головок в комплекте
|Да
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- Пневматический гайковерт Sumake ST-M3007K используется, например, для смены шин, ремонта и монтажа. Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства. В комплекте с инструментом поставляется оснастка, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- В комплект входят 11 ударных головок, что расширяет сферу применения
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам и большим рабочим ресурсом
- Инструмент поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и эксплуатации