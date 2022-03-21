Преимущества

В комплект входят 11 ударных головок, что расширяет сферу применения

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам и большим рабочим ресурсом

Инструмент поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и эксплуатации

Пневматический гайковерт Sumake ST-M3007K используется, например, для смены шин, ремонта и монтажа. Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства. В комплекте с инструментом поставляется оснастка, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.