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Пневматический гайковерт Sumake ST-M3007K
5.0
2
13 600 ₽
Пневматические гайковерты
  • Персональная скидка
Пневматический гайковерт Sumake ST-M3007K
Арт. X1099040157
5.0
2
Пневматический гайковерт Sumake ST-M3007K
Пневматический гайковерт Sumake ST-M3007K
  • Персональная скидка
Пневматический гайковерт Sumake ST-M3007K
Пневматический гайковерт Sumake ST-M3007K

Пневматический гайковерт Sumake ST-M3007K

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13 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1099040157
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sumake
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Тайвань
Давление, атм
6.5
Набор головок в комплекте
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневматический гайковерт Sumake ST-M3007K используется, например, для смены шин, ремонта и монтажа. Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства. В комплекте с инструментом поставляется оснастка, что исключает необходимость приобретать ее отдельно. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки. 

    Преимущества

    • В комплект входят 11 ударных головок, что расширяет сферу применения
    • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
    • Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам и большим рабочим ресурсом
    • Инструмент поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и эксплуатации