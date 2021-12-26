Преимущества

Муфта SJS (Super Joint System) - для защиты от рывков во время работы

Пылезащищенный двигатель

Двойная защитная изоляция

Корпус инструмента имеет малый диаметр - для надежного хвата

Автоматическое отключение щеток при износе

Защитный кожух устанавливается без применения дополнительного инструмента

Лабиринтное уплотнение защищает двигатель и подшипники от загрязнения, увеличивая срок службы инструмента

Регулировка защитного кожуха не требует использования дополнительных инструментов

Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ используется в строительных и ремонтных работах, применяется для зачистки и резки кирпичных и металлических конструкций.Для быстрой и легкой смены дисков предусмотрена блокировка шпинделя. Инструмент оснащен двигателем, защищенным от пыли.