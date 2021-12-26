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Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ
4.3
7
8 110 ₽
10 130 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ
    Арт. Х11716
    4.3
    7
    Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ
    Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ
    Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ
    Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ
      Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ
      Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ
      Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ
      Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ

      Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ

      • -2 020 ₽
      8 110 ₽
      10 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11716
      4.3
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Румыния
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      • -2 020 ₽
      8 110 ₽
      10 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ используется в строительных и ремонтных работах, применяется для зачистки и резки кирпичных и металлических конструкций.
        Для быстрой и легкой смены дисков предусмотрена блокировка шпинделя. Инструмент оснащен двигателем, защищенным от пыли.

        Преимущества

        • Муфта SJS (Super Joint System) - для защиты от рывков во время работы
        • Пылезащищенный двигатель
        • Двойная защитная изоляция
        • Корпус инструмента имеет малый диаметр - для надежного хвата
        • Автоматическое отключение щеток при износе
        • Защитный кожух устанавливается без применения дополнительного инструмента
        • Лабиринтное уплотнение защищает двигатель и подшипники от загрязнения, увеличивая срок службы инструмента
        • Регулировка защитного кожуха не требует использования дополнительных инструментов