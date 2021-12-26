Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ
Арт. Х11716
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Румыния
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ используется в строительных и ремонтных работах, применяется для зачистки и резки кирпичных и металлических конструкций.
Для быстрой и легкой смены дисков предусмотрена блокировка шпинделя. Инструмент оснащен двигателем, защищенным от пыли.
Преимущества
- Муфта SJS (Super Joint System) - для защиты от рывков во время работы
- Пылезащищенный двигатель
- Двойная защитная изоляция
- Корпус инструмента имеет малый диаметр - для надежного хвата
- Автоматическое отключение щеток при износе
- Защитный кожух устанавливается без применения дополнительного инструмента
- Лабиринтное уплотнение защищает двигатель и подшипники от загрязнения, увеличивая срок службы инструмента
- Регулировка защитного кожуха не требует использования дополнительных инструментов