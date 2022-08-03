Шуруповерт DeWalt DCF 885 C2

Преимущества

Небольшие габариты (141х236 миллиметров) и малый вес (всего 1,6 килограмма) - для неутомительной работы даже в ограниченном пространстве

Для заворачивания шурупов в твердый материал, инструмент оснащен ударным механизмом

Для удобной работы в темном помещении, шуруповерт имеет встроенную светодиодную подсветку

Функция реверса - для выворачивания шурупов

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Аккумуляторный ударный шуруповерт DeWalt DCF 885 L2 сконструирован для заворачивания и отворачивания шурупов и болтов. Ударный механизм дает возможность затяжки крепежных элементов даже в твердый материал. Держатель оснастки с автоматической фиксацией - для быстрой ее замены одной рукой.