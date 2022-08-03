Шуруповерт DeWalt DCF 885 C2
Арт. Х12713306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|155
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный ударный шуруповерт DeWalt DCF 885 L2 сконструирован для заворачивания и отворачивания шурупов и болтов. Ударный механизм дает возможность затяжки крепежных элементов даже в твердый материал. Держатель оснастки с автоматической фиксацией - для быстрой ее замены одной рукой.
Преимущества
- Небольшие габариты (141х236 миллиметров) и малый вес (всего 1,6 килограмма) - для неутомительной работы даже в ограниченном пространстве
- Для заворачивания шурупов в твердый материал, инструмент оснащен ударным механизмом
- Для удобной работы в темном помещении, шуруповерт имеет встроенную светодиодную подсветку
- Функция реверса - для выворачивания шурупов
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти