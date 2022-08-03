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Шуруповерт DeWalt DCF 885 C2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Шуруповерт DeWalt DCF 885 C2
    Арт. Х12713306
    5.0
    1
    Шуруповерт DeWalt DCF 885 C2
    Шуруповерт DeWalt DCF 885 C2
      Шуруповерт DeWalt DCF 885 C2
      Шуруповерт DeWalt DCF 885 C2

      Шуруповерт DeWalt DCF 885 C2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713306
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		155
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный ударный шуруповерт DeWalt DCF 885 L2 сконструирован для заворачивания и отворачивания шурупов и болтов. Ударный механизм дает возможность затяжки крепежных элементов даже в твердый материал. Держатель оснастки с автоматической фиксацией - для быстрой ее замены одной рукой.

        Преимущества

        • Небольшие габариты (141х236 миллиметров) и малый вес (всего 1,6 килограмма) - для неутомительной работы даже в ограниченном пространстве
        • Для заворачивания шурупов в твердый материал, инструмент оснащен ударным механизмом
        • Для удобной работы в темном помещении, шуруповерт имеет встроенную светодиодную подсветку
        • Функция реверса - для выворачивания шурупов
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти