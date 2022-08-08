Станок абразивный отрезной Stalex COM-400T/4
Арт. stalex_6010
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|115
|
Частота, Гц
|50
- Станок абразивный отрезной (диск 400мм, 4кВт, 380В) Stalex COM-400T/4 J3GI-400 используется в промышленности и на строительных площадках для проведения работ с металлическими заготовками. Модель предназначена для разделения арматуры и профиля на детали с различным углом разреза. Прочная станина успешно выдерживать серьезные нагрузки и длительные вибрации. Преимущество оборудования заключается в оптимальной скорости вращения шпинделя, что обеспечивает высокое качество разрезания и отделки металлических заготовок. Для увеличения давления используется длинная рукоятка.
Преимущества
- Трехфазный двигатель мощностью позволяет работать с высокой нагрузкой
- Ременный привод
- Большая зона обработки благодаря диску диаметром 400 миллиметров
- Частота оборотов двигателя 2280 об/мин. обеспечивает оптимальный режим резания
- Массивная литая станина из серого чугуна со шлифованным столом
- Мощные механические тиски с возможностью поворота на ±45°
- Металлический защитный кожух диска для безопасного пиления
- Колеса для легкого перемещения пилы на объекте или в цехе
- Возможность крепления к стойке или верстаку при стационарном использовании