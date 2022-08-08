Станок абразивный отрезной Stalex COM-400T/4

Преимущества

Трехфазный двигатель мощностью позволяет работать с высокой нагрузкой

Ременный привод

Большая зона обработки благодаря диску диаметром 400 миллиметров

Частота оборотов двигателя 2280 об/мин. обеспечивает оптимальный режим резания

Массивная литая станина из серого чугуна со шлифованным столом

Мощные механические тиски с возможностью поворота на ±45°

Металлический защитный кожух диска для безопасного пиления

Колеса для легкого перемещения пилы на объекте или в цехе

Возможность крепления к стойке или верстаку при стационарном использовании

Станок абразивный отрезной (диск 400мм, 4кВт, 380В) Stalex COM-400T/4 J3GI-400 используется в промышленности и на строительных площадках для проведения работ с металлическими заготовками. Модель предназначена для разделения арматуры и профиля на детали с различным углом разреза. Прочная станина успешно выдерживать серьезные нагрузки и длительные вибрации. Преимущество оборудования заключается в оптимальной скорости вращения шпинделя, что обеспечивает высокое качество разрезания и отделки металлических заготовок. Для увеличения давления используется длинная рукоятка.