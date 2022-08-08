Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 48640116605

Преимущества

Возможность использования как внутри, так и вне помещений

Подключение резчика к источнику воды осуществляется с помощью быстроразъемной муфты

Кран для включения воды

Фиксатор шпинделя

Не требующий обслуживания ременной привод

Магниевый кожух

EC-Двигатель

Эргономичная форма рукоятки

Абразивно-отрезное устройство TSA 230 - первое в мире аккумуляторное абразивно-отрезное устройство с абразивным отрезным кругом диаметром 230 мм для мокрой резки. Возможность использования как внутри, так и вне помещений, глубина реза до 70 мм, подключение к источнику воды с помощью быстроразъёмной муфты, кран для включения воды, фиксатор шпинделя, не требующий обслуживания ременной привод, вес 3,9 кг. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.