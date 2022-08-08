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Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 48640116605
4.0
1
39 990 ₽
Аккумуляторные циркулярные пилы
    Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 48640116605
    Арт. О00000027348
    4.0
    1
    Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 48640116605
    Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 48640116605
    Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 48640116605
    Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 48640116605
      Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 48640116605
      Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 48640116605
      Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 48640116605
      Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 48640116605

      Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 48640116605

      39 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027348
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		36
      Вес, кг
      		3.9
      Все характеристики

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      39 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Абразивно-отрезное устройство TSA 230 - первое в мире аккумуляторное абразивно-отрезное устройство с абразивным отрезным кругом диаметром 230 мм для мокрой резки. Возможность использования как внутри, так и вне помещений, глубина реза до 70 мм, подключение к источнику воды с помощью быстроразъёмной муфты, кран для включения воды, фиксатор шпинделя, не требующий обслуживания ременной привод, вес 3,9 кг. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Возможность использования как внутри, так и вне помещений
        • Подключение резчика к источнику воды осуществляется с помощью быстроразъемной муфты
        • Кран для включения воды
        • Фиксатор шпинделя
        • Не требующий обслуживания ременной привод
        • Магниевый кожух
        • EC-Двигатель
        • Эргономичная форма рукоятки