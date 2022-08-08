Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 48640116605
Арт. О00000027348
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Германия
|
Количество аккумуляторов в комплекте
|нет
|
Напряжение аккумулятора, В
|36
|
Вес, кг
|3.9
Похожие товары с Количество аккумуляторов в комплекте
- Абразивно-отрезное устройство TSA 230 - первое в мире аккумуляторное абразивно-отрезное устройство с абразивным отрезным кругом диаметром 230 мм для мокрой резки. Возможность использования как внутри, так и вне помещений, глубина реза до 70 мм, подключение к источнику воды с помощью быстроразъёмной муфты, кран для включения воды, фиксатор шпинделя, не требующий обслуживания ременной привод, вес 3,9 кг. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Преимущества
- Возможность использования как внутри, так и вне помещений
- Подключение резчика к источнику воды осуществляется с помощью быстроразъемной муфты
- Кран для включения воды
- Фиксатор шпинделя
- Не требующий обслуживания ременной привод
- Магниевый кожух
- EC-Двигатель
- Эргономичная форма рукоятки