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Молоток кованый TECH-TOP 120-0500, пласт. обрезиненная ручка, 500 гр., 1/6/36
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Слесарные молотки
    Молоток кованый TECH-TOP 120-0500, пласт. обрезиненная ручка, 500 гр., 1/6/36
    Арт. О00000020312
    Молоток кованый TECH-TOP 120-0500, пласт. обрезиненная ручка, 500 гр., 1/6/36

      Молоток кованый TECH-TOP 120-0500, пласт. обрезиненная ручка, 500 гр., 1/6/36

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000020312

      Характеристики

      Производитель
      		Tech-Top
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кованый молоток, пластиковая обрезиненная ручка 500 Г TECH-TOP 120-0500 54852 удобен в использовании за счет рельефного покрытия рукояти.

        Преимущества

        • Для защиты материала рядом с бойком есть специальная мягкая накладка, которая амортизирует удары