Молоток кованый TECH-TOP 120-0500, пласт. обрезиненная ручка, 500 гр., 1/6/36
Арт. О00000020312
Характеристики
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Производитель
|Tech-Top
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.5
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- Кованый молоток, пластиковая обрезиненная ручка 500 Г TECH-TOP 120-0500 54852 удобен в использовании за счет рельефного покрытия рукояти.
Преимущества
- Для защиты материала рядом с бойком есть специальная мягкая накладка, которая амортизирует удары