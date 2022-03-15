Преимущества

Ступень холодного обдува позволяет плавно охладить нагревательный элемент по окончании работы, что многократно продлевает его ресурс

Керамический изолятор обеспечивает защиту нагревательного элемента и обрабатываемой поверхности

3 различные насадки в комплекте позволяют выполнять любую работу - от точечного нагрева до сушки больших площадей

Плоская тыльная часть фена и специальный упор на рукоятке позволяют использовать фен в стационарном положении

Конструкция воздушных каналов предотвращает попадание в фен крупных инородных частиц

Съемная термозащита позволяет работать в труднодоступных местах

Строительный фен ЗУБР ЗТФ-2000К применяется при самых разнообразных работах при отделке, ремонту и строительству помещений.