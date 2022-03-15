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Строительный фен Зубр ЗТФ-2000К
5.0
2
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Зубр ЗТФ-2000К
    Арт. Х1272061
    5.0
    2
    Строительный фен Зубр ЗТФ-2000К
    Строительный фен Зубр ЗТФ-2000К
      Строительный фен Зубр ЗТФ-2000К
      Строительный фен Зубр ЗТФ-2000К

      Строительный фен Зубр ЗТФ-2000К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272061
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.95
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный фен ЗУБР ЗТФ-2000К применяется при самых разнообразных работах при отделке, ремонту и строительству помещений.

        Преимущества

        • Ступень холодного обдува позволяет плавно охладить нагревательный элемент по окончании работы, что многократно продлевает его ресурс
        • Керамический изолятор обеспечивает защиту нагревательного элемента и обрабатываемой поверхности
        • 3 различные насадки в комплекте позволяют выполнять любую работу - от точечного нагрева до сушки больших площадей
        • Плоская тыльная часть фена и специальный упор на рукоятке позволяют использовать фен в стационарном положении
        • Конструкция воздушных каналов предотвращает попадание в фен крупных инородных частиц
        • Съемная термозащита позволяет работать в труднодоступных местах