Строительный фен Зубр ЗТФ-2000К
Арт. Х1272061
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.95
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Частота, Гц
|50
- Строительный фен ЗУБР ЗТФ-2000К применяется при самых разнообразных работах при отделке, ремонту и строительству помещений.
Преимущества
- Ступень холодного обдува позволяет плавно охладить нагревательный элемент по окончании работы, что многократно продлевает его ресурс
- Керамический изолятор обеспечивает защиту нагревательного элемента и обрабатываемой поверхности
- 3 различные насадки в комплекте позволяют выполнять любую работу - от точечного нагрева до сушки больших площадей
- Плоская тыльная часть фена и специальный упор на рукоятке позволяют использовать фен в стационарном положении
- Конструкция воздушных каналов предотвращает попадание в фен крупных инородных частиц
- Съемная термозащита позволяет работать в труднодоступных местах