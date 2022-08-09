Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
    Арт. X169752196
    5.0
    1
    Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
    Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
    Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
    Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
    Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
    Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
      Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
      Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
      Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
      Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
      Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
      Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт

      Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X169752196
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Да
      Вес, кг
      		0.85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Технический фен Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ФТ-П2000 М2ДК имеет 2 режима температуры и скорости потока воздуха. Электронная регулировка оборотов позволяет работать с различными материалами. В комплект входит набор насадок, поэтому не придётся приобретать аксессуары дополнительно. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки

        Преимущества

        • Керамический изолятор - для защиты нагревательного элемента и обрабатываемой поверхности
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
        • Термопредохранитель
        • Ступень холодного обдува
        • Запоминание последнего рабочего значения температуры
        • Точная установка температуры с контролем по жидкокристаллическому дисплею
        • Возможность использовать в стационарном положении
        • Конструкция воздушных каналов - для защиты от попадания в фен крупных инородных частиц
        • В комплекте 4 насадки
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки технического фена Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ФТ-П2000 М2ДК