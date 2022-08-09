Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт
Арт. X169752196
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Дисплей
|Да
|
Вес, кг
|0.85
- Технический фен Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ФТ-П2000 М2ДК имеет 2 режима температуры и скорости потока воздуха. Электронная регулировка оборотов позволяет работать с различными материалами. В комплект входит набор насадок, поэтому не придётся приобретать аксессуары дополнительно. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки
Преимущества
- Керамический изолятор - для защиты нагревательного элемента и обрабатываемой поверхности
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
- Термопредохранитель
- Ступень холодного обдува
- Запоминание последнего рабочего значения температуры
- Точная установка температуры с контролем по жидкокристаллическому дисплею
- Возможность использовать в стационарном положении
- Конструкция воздушных каналов - для защиты от попадания в фен крупных инородных частиц
- В комплекте 4 насадки
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки технического фена Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ФТ-П2000 М2ДК