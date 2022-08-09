Фен строительный Зубр ФТ-П2000 М2ДК, 2000 Вт

Преимущества

Керамический изолятор - для защиты нагревательного элемента и обрабатываемой поверхности

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Термопредохранитель

Ступень холодного обдува

Запоминание последнего рабочего значения температуры

Точная установка температуры с контролем по жидкокристаллическому дисплею

Возможность использовать в стационарном положении

Конструкция воздушных каналов - для защиты от попадания в фен крупных инородных частиц

В комплекте 4 насадки

Кейс - для удобства хранения и транспортировки технического фена Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ФТ-П2000 М2ДК

Технический фен Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ФТ-П2000 М2ДК имеет 2 режима температуры и скорости потока воздуха. Электронная регулировка оборотов позволяет работать с различными материалами. В комплект входит набор насадок, поэтому не придётся приобретать аксессуары дополнительно. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки