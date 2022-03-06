Бензиновый триммер Patriot PT 3355 imperial 250108104

Преимущества

Два режущих элемента: леска и нож - скашивание травы любой жесткости

Наплечный ремень, который входит в комплект, способствует снижению утомляемости при длительной работе

Экономичный бензиновый двигатель с увеличенным моторесурсом - высокая производительность

Разборный вал с системой "Quick System" - компактность при хранении и транспортировке бензинового триммера PATRIOT РТ3355 IMPERIAL 250108104

Регулируемая велосипедная рукоятка - для точной настройки под рост оператора

Топливный насос (праймер) - для легкого запуска

Быстрая безинструментальная замена воздушного фильтра

Прозрачный топливный бак

Элементы управления вынесены на рукоятку

Нож для обрезки лески

Безопасная работа за счет защитного кожуха

Бензиновый триммер PATRIOT РТ3355 IMPERIAL 250108104 - универсальный инструмент для ухода за приусадебным участком. Двигатель мощностью 1.8 лошадиных сил оснащен праймером для легкого запуска. Триммер имеет велосипедную рукоятку, которая упрощает управление инструментом. Кожух защищает катушку или нож от повреждений. Благодаря разборной штанге с системой "Quick System" триммер удобно транспортировать и хранить. Доступ к свече зажигания и воздушному фильтру облегчен. Наплечный ремень делает работу более комфортной и неутомительной