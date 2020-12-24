Электрический триммер Patriot HOME GARDEN ЕLG 1000

Преимущества

Оснащён высокопроизводительным экологически чистым электродвигателем с низким уровнем шума

Легкий пуск двигателя без усилий

Верхнее расположение двигателя дает возможность косить влажную траву

Низкий уровень вибрации

Триммер электрический Patriot HOME Garden ELG 1000 — предназначен для скашивания травы на заросших участках с обилием деревьев, оград и прочих помех.