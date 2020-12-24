Электрический триммер Patriot HOME GARDEN ЕLG 1000
Арт. X18612785
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.5
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Мощность, кВт
|0.1
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Ширина скашивания леской, см
|35
- Триммер электрический Patriot HOME Garden ELG 1000 — предназначен для скашивания травы на заросших участках с обилием деревьев, оград и прочих помех.
Преимущества
- Оснащён высокопроизводительным экологически чистым электродвигателем с низким уровнем шума
- Легкий пуск двигателя без усилий
- Верхнее расположение двигателя дает возможность косить влажную траву
- Низкий уровень вибрации