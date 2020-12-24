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Электрический триммер Patriot HOME GARDEN ЕLG 1000
3.2
16
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Patriot HOME GARDEN ЕLG 1000
    Арт. X18612785
    3.2
    16
    Электрический триммер Patriot HOME GARDEN ЕLG 1000

      Электрический триммер Patriot HOME GARDEN ЕLG 1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612785
      3.2
      16

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.5
      Мощность, кВт
      		0.1
      Ширина скашивания леской, см
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Триммер электрический Patriot HOME Garden ELG 1000 — предназначен для скашивания травы на заросших участках с обилием деревьев, оград и прочих помех.

        Преимущества

        • Оснащён высокопроизводительным экологически чистым электродвигателем с низким уровнем шума
        • Легкий пуск двигателя без усилий 
        • Верхнее расположение двигателя дает возможность косить влажную траву
        • Низкий уровень вибрации