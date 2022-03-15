Валик полиакрил 0302011 (11/180/48 мм)
Арт. Х153710846
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|полиакрил
С этим товаром смотрят
- Применяется для нанесения лакокрасочных материалов на масляной основе и иных типов ЛКМ при проведении отделочных работ.
Преимущества
- Шубка изготовлена из полиакрила на тканой основе
- Хорошо впитывает
- Высота и плотность нитяного крученого ворса оптимальны для окраса шероховатых поверхностей лакокрасочными материалами средней вязкости