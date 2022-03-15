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Валик полиакрил 0302011 (11/180/48 мм)
5.0
2
Найти аналог
Ролики для малярного валика
    Валик полиакрил 0302011 (11/180/48 мм)
    Арт. Х153710846
    5.0
    2
    Валик полиакрил 0302011 (11/180/48 мм)

      Валик полиакрил 0302011 (11/180/48 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153710846
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для нанесения лакокрасочных материалов на масляной основе и иных типов ЛКМ при проведении отделочных работ.

        Преимущества

        • Шубка изготовлена из полиакрила на тканой основе
        • Хорошо впитывает
        • Высота и плотность нитяного крученого ворса оптимальны для окраса шероховатых поверхностей лакокрасочными материалами средней вязкости