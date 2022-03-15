Валик полиакрил 0302011 (11/180/48 мм)

Преимущества

Шубка изготовлена из полиакрила на тканой основе

Хорошо впитывает

Высота и плотность нитяного крученого ворса оптимальны для окраса шероховатых поверхностей лакокрасочными материалами средней вязкости

Применяется для нанесения лакокрасочных материалов на масляной основе и иных типов ЛКМ при проведении отделочных работ.