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Малярный валик с ручкой 0312011 (полиакрил, 11/180/48 мм)
5.0
2
170 ₽
Прижимные валики
    Малярный валик с ручкой 0312011 (полиакрил, 11/180/48 мм)
    Арт. Х153710854
    5.0
    2
    Малярный валик с ручкой 0312011 (полиакрил, 11/180/48 мм)

      Малярный валик с ручкой 0312011 (полиакрил, 11/180/48 мм)

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710854
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик с ручкой
      Материал валика
      		полиакрил
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Малярный валик с ручкой 0312011 (полиакрил, 11/180/48 мм) применяется для нанесения всех типов красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности.

        Преимущества

        • Высота и плотность ворса оптимальны для окраса шероховатых поверхностей
        • Шубка валика изготовлена из полиакрила, волокна которого хорошо впитывают, удерживают и равномерно распределяют лакокрасочный материал по обрабатываемой поверхности