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Сгон прямой американка Valtec ВР-НР 1 1/2" VTr.341.N.0008
1 515 ₽
Сгоны резьбовые
  • Персональная скидка
Сгон прямой американка Valtec ВР-НР 1 1/2" VTr.341.N.0008
Арт. X16913810217
Сгон прямой американка Valtec ВР-НР 1 1/2" VTr.341.N.0008
  • Персональная скидка

Сгон прямой американка Valtec ВР-НР 1 1/2" VTr.341.N.0008

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1 515 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X16913810217

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
сгон
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
1 515 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Прямой разъемный сгон, смонтированный из двух частей с помощью накидной гайки (соединение типа «американка»).

    Преимущества

    • Детали выполнены из латуни, никелированы
    • Уплотнительное кольцо – из синтетического каучука EPDM
    • Соответствие изделия требованиям безопасности