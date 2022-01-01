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Сгон прямой американка Valtec ВР-НР 1 1/2" VTr.341.N.0008
Арт. X16913810217
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|сгон
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Тип соединения
|резьбовое
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- Прямой разъемный сгон, смонтированный из двух частей с помощью накидной гайки (соединение типа «американка»).
Преимущества
- Детали выполнены из латуни, никелированы
- Уплотнительное кольцо – из синтетического каучука EPDM
- Соответствие изделия требованиям безопасности