Сгон прямой американка Valtec ВР-НР 1 1/2" VTr.341.N.0008

Преимущества

Детали выполнены из латуни, никелированы

Уплотнительное кольцо – из синтетического каучука EPDM

Соответствие изделия требованиям безопасности

Прямой разъемный сгон, смонтированный из двух частей с помощью накидной гайки (соединение типа «американка»).