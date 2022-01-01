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Тиски Wilton Мастерская WS4
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Слесарные тиски
    Тиски Wilton Мастерская WS4
    Арт. jet_13042
    Тиски Wilton Мастерская WS4
    Тиски Wilton Мастерская WS4
      Тиски Wilton Мастерская WS4
      Тиски Wilton Мастерская WS4

      Тиски Wilton Мастерская WS4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13042

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Функция поворота
      		Нет
      Класс товара
      		бытовой
      Тип зажимного инструмента
      		тиски
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Слесарные тиски типа «Мастерская», модель WS4, являются универсальной оснасткой, используемой для выполнения слесарных работ широкого профиля. Приспособление, имеющее чугунный корпус, весит 10 кг. и имеет прочное, устойчивое основание. Прижимной механизм имеет расход 100 мм, позволяющий жестко фиксировать заготовку. Тиски слесарные этой модели оборудованы поворотным механизмом, который позволяет легко позиционировать заготовку в диаметральной плоскости. Тисочные губки имеют ширину 100 мм с рифленой поверхностью, создающие широкую зону прихвата. Приспособление имеет необходимые приспособления для фиксирования заготовок цилиндрической формы и труб, диаметром до 40 мм.