Тиски Wilton Мастерская WS4

Слесарные тиски типа «Мастерская», модель WS4, являются универсальной оснасткой, используемой для выполнения слесарных работ широкого профиля. Приспособление, имеющее чугунный корпус, весит 10 кг. и имеет прочное, устойчивое основание. Прижимной механизм имеет расход 100 мм, позволяющий жестко фиксировать заготовку. Тиски слесарные этой модели оборудованы поворотным механизмом, который позволяет легко позиционировать заготовку в диаметральной плоскости. Тисочные губки имеют ширину 100 мм с рифленой поверхностью, создающие широкую зону прихвата. Приспособление имеет необходимые приспособления для фиксирования заготовок цилиндрической формы и труб, диаметром до 40 мм.