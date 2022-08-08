Гравер электрический Зубр ЗГ-135

Преимущества

Многофункциональный инструмент с широким спектром применения

Малогабаритный и незаменимый инструмент, воплощающий идеи в реальность. Идеален для творческих работ, обработки мелких элементов и работы в труднодоступных местах

Эргономичный дизайн, благодаря которому инструмент удобно лежит в руке

Электронная регулировка оборотов позволяет подобрать оптимальный режим для каждого вида работы и материалов

Передняя часть корпуса совместима с насадками Dremel

Блокировка вала для быстрой замены инструмента

Мягкие накладки на корпусе позволяют надежно удерживать изделие в работе при любом хвате

Быстрый доступ к щеткам для удобства замены

Электрический гравер ЗУБР ЗГ-135 помогает шлифовать, полировать, сверлить, фрезеровать и гравировать поверхности из дерева, стали, камня, плитки и т.д. Благодаря блокировке шпинделя заменить оснастку не составляет труда. Наружное расположение технического узла позволяет менять угольные щетки быстро и без использования дополнительных инструментов.