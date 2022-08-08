Гравер электрический Зубр ЗГ-135
Арт. О00000030052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.8
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Частота, Гц
|50
- Электрический гравер ЗУБР ЗГ-135 помогает шлифовать, полировать, сверлить, фрезеровать и гравировать поверхности из дерева, стали, камня, плитки и т.д. Благодаря блокировке шпинделя заменить оснастку не составляет труда. Наружное расположение технического узла позволяет менять угольные щетки быстро и без использования дополнительных инструментов.
Преимущества
- Многофункциональный инструмент с широким спектром применения
- Малогабаритный и незаменимый инструмент, воплощающий идеи в реальность. Идеален для творческих работ, обработки мелких элементов и работы в труднодоступных местах
- Эргономичный дизайн, благодаря которому инструмент удобно лежит в руке
- Электронная регулировка оборотов позволяет подобрать оптимальный режим для каждого вида работы и материалов
- Передняя часть корпуса совместима с насадками Dremel
- Блокировка вала для быстрой замены инструмента
- Мягкие накладки на корпусе позволяют надежно удерживать изделие в работе при любом хвате
- Быстрый доступ к щеткам для удобства замены