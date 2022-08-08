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Гравер электрический Зубр ЗГ-135
4.0
1
1 990 ₽
2 110 ₽
Граверы (мини дрели)
    Гравер электрический Зубр ЗГ-135
    Арт. О00000030052
    4.0
    1
    Гравер электрический Зубр ЗГ-135
    Гравер электрический Зубр ЗГ-135
    Гравер электрический Зубр ЗГ-135
    Гравер электрический Зубр ЗГ-135
    Гравер электрический Зубр ЗГ-135
    Гравер электрический Зубр ЗГ-135
    Гравер электрический Зубр ЗГ-135
      Гравер электрический Зубр ЗГ-135
      Гравер электрический Зубр ЗГ-135
      Гравер электрический Зубр ЗГ-135
      Гравер электрический Зубр ЗГ-135
      Гравер электрический Зубр ЗГ-135
      Гравер электрический Зубр ЗГ-135
      Гравер электрический Зубр ЗГ-135

      Гравер электрический Зубр ЗГ-135

      • -120 ₽
      1 990 ₽
      2 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030052
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.8
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      • -120 ₽
      1 990 ₽
      2 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический гравер ЗУБР ЗГ-135 помогает шлифовать, полировать, сверлить, фрезеровать и гравировать поверхности из дерева, стали, камня, плитки и т.д. Благодаря блокировке шпинделя заменить оснастку не составляет труда. Наружное расположение технического узла позволяет менять угольные щетки быстро и без использования дополнительных инструментов.

        Преимущества

        • Многофункциональный инструмент с широким спектром применения
        • Малогабаритный и незаменимый инструмент, воплощающий идеи в реальность. Идеален для творческих работ, обработки мелких элементов и работы в труднодоступных местах
        • Эргономичный дизайн, благодаря которому инструмент удобно лежит в руке
        • Электронная регулировка оборотов позволяет подобрать оптимальный режим для каждого вида работы и материалов
        • Передняя часть корпуса совместима с насадками Dremel
        • Блокировка вала для быстрой замены инструмента
        • Мягкие накладки на корпусе позволяют надежно удерживать изделие в работе при любом хвате
        • Быстрый доступ к щеткам для удобства замены