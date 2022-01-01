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Станочные тиски Wilton 1203, быстрозажимные, эксцентриковые
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton 1203, быстрозажимные, эксцентриковые
    Арт. jet_13026
    Станочные тиски Wilton 1203, быстрозажимные, эксцентриковые

      Станочные тиски Wilton 1203, быстрозажимные, эксцентриковые

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13026

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		75
      Материал корпуса
      		чугун
      Ширина губок, мм
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тиски станочные, представляют собой один из основных элементов универсальной сменной оснастки, используемой для сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление изготовлено из прочного, литейного чугуна, имеет устойчивое основание.

        Тиски станочные оснащены эксцентриками, позволяющие осуществлять быстрый прижим заготовки простым нажатием рычагами управления. Сила прижимного действия составляет 200-500 кг.