Станочные тиски Wilton 1203, быстрозажимные, эксцентриковые

Тиски станочные, представляют собой один из основных элементов универсальной сменной оснастки, используемой для сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление изготовлено из прочного, литейного чугуна, имеет устойчивое основание.

Тиски станочные оснащены эксцентриками, позволяющие осуществлять быстрый прижим заготовки простым нажатием рычагами управления. Сила прижимного действия составляет 200-500 кг.