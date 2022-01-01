Станочные тиски Wilton 1206, быстрозажимные, эксцентриковые

Станочные тиски, эксцентриковые, представляют собой универсальную оснастку, используемой для выполнения сверлильных работ на универсальных станках. Приспособление имеет прочный чугунную конструкцию, вес которой достигает 15 кг.

Имеющиеся в оснастке эксцентрики, обеспечивают легкий и быстрый прижим заготовки, устанавливаемой на станок для последующей обработки. Ширина прижимных губок составляет 150 мм, высота 45 мм, благодаря чему обеспечивается широкий диапазон прихвата. Приспособление имеет устойчивое основание, оснащенное удобными пазами по двум перпендикулярным. Тиски имеют рабочий ход 150 мм и позволяют осуществлять сквозное сверление заготовок крупных размеров.