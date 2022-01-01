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Станочные тиски Wilton 1206, быстрозажимные, эксцентриковые
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton 1206, быстрозажимные, эксцентриковые
    Арт. jet_13028
    Станочные тиски Wilton 1206, быстрозажимные, эксцентриковые
    Станочные тиски Wilton 1206, быстрозажимные, эксцентриковые
    Станочные тиски Wilton 1206, быстрозажимные, эксцентриковые
      Станочные тиски Wilton 1206, быстрозажимные, эксцентриковые
      Станочные тиски Wilton 1206, быстрозажимные, эксцентриковые
      Станочные тиски Wilton 1206, быстрозажимные, эксцентриковые

      Станочные тиски Wilton 1206, быстрозажимные, эксцентриковые

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13028

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		150
      Материал корпуса
      		чугун
      Ширина губок, мм
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станочные тиски, эксцентриковые, представляют собой универсальную оснастку, используемой для выполнения сверлильных работ на универсальных станках. Приспособление имеет прочный чугунную конструкцию, вес которой достигает 15 кг.

        Имеющиеся в оснастке эксцентрики, обеспечивают легкий и быстрый прижим заготовки, устанавливаемой на станок для последующей обработки. Ширина прижимных губок составляет 150 мм, высота 45 мм, благодаря чему обеспечивается широкий диапазон прихвата. Приспособление имеет устойчивое основание, оснащенное удобными пазами по двум перпендикулярным. Тиски имеют рабочий ход 150 мм и позволяют осуществлять сквозное сверление заготовок крупных размеров.