Станочные тиски Wilton AMV/SP-75, двухосевые, прецизионные
Арт. jet_13011
Характеристики
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Макс. глубина зажима, мм
|34
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Рабочий ход, мм
|80
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Материал корпуса
|чугун
Тиски станочные представляют собой элемент вспомогательной оснастки, применяемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на станочном оборудовании. Оснастка изготавливается из литейного чугуна, обеспечивающего длительный срок эксплуатации.
Станочные тиски имеют устойчивое основание и крепятся на рабочем столе с помощью специальных пазов и прорезей. Поворотный механизм и рабочий ход обеспечивают тискам точную и жесткую фиксацию заготовок в необходимом положении.