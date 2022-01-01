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Станочные тиски Wilton AMV/SP-75, двухосевые, прецизионные
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton AMV/SP-75, двухосевые, прецизионные
    Арт. jet_13011
    Станочные тиски Wilton AMV/SP-75, двухосевые, прецизионные

      Станочные тиски Wilton AMV/SP-75, двухосевые, прецизионные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13011

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		34
      Рабочий ход, мм
      		80
      Материал корпуса
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тиски станочные представляют собой элемент вспомогательной оснастки, применяемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на станочном оборудовании. Оснастка изготавливается из литейного чугуна, обеспечивающего длительный срок эксплуатации.

        Станочные тиски имеют устойчивое основание и крепятся на рабочем столе с помощью специальных пазов и прорезей. Поворотный механизм и рабочий ход обеспечивают тискам точную и жесткую фиксацию заготовок в необходимом положении.