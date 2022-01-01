Станочные тиски Wilton AMV/SP-75, двухосевые, прецизионные

Тиски станочные представляют собой элемент вспомогательной оснастки, применяемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на станочном оборудовании. Оснастка изготавливается из литейного чугуна, обеспечивающего длительный срок эксплуатации.

Станочные тиски имеют устойчивое основание и крепятся на рабочем столе с помощью специальных пазов и прорезей. Поворотный механизм и рабочий ход обеспечивают тискам точную и жесткую фиксацию заготовок в необходимом положении.