Станочные тиски Wilton AMV/SP-100, двухосевые, прецизионные

Станочные тиски этой модели являются сменной оснасткой, применяемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление изготавливается из мелкозернистого, литейного чугуна, обладающего повышенной прочностью. Вес приспособления составляет 17 кг.

Тиски оснащены поворотным механизмом, позволяющим с высокой точностью осуществлять фиксацию заготовок в необходимом положении. Установка на рабочий стол осуществляется с помощью специальных пазов, имеющихся в основании приспособления.