Станочные тиски Wilton AMV/SP-100, двухосевые, прецизионные
Арт. jet_13012
Характеристики
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Макс. глубина зажима, мм
|39
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Рабочий ход, мм
|106
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Материал корпуса
|чугун
Станочные тиски этой модели являются сменной оснасткой, применяемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление изготавливается из мелкозернистого, литейного чугуна, обладающего повышенной прочностью. Вес приспособления составляет 17 кг.
Тиски оснащены поворотным механизмом, позволяющим с высокой точностью осуществлять фиксацию заготовок в необходимом положении. Установка на рабочий стол осуществляется с помощью специальных пазов, имеющихся в основании приспособления.