Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станочные тиски Wilton AMV/SP-100, двухосевые, прецизионные
Найти аналог
Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton AMV/SP-100, двухосевые, прецизионные
    Арт. jet_13012
    Станочные тиски Wilton AMV/SP-100, двухосевые, прецизионные

      Станочные тиски Wilton AMV/SP-100, двухосевые, прецизионные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13012

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		39
      Рабочий ход, мм
      		106
      Материал корпуса
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станочные тиски этой модели являются сменной оснасткой, применяемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление изготавливается из мелкозернистого, литейного чугуна, обладающего повышенной прочностью. Вес приспособления составляет 17 кг.

        Тиски оснащены поворотным механизмом, позволяющим с высокой точностью осуществлять фиксацию заготовок в необходимом положении. Установка на рабочий стол осуществляется с помощью специальных пазов, имеющихся в основании приспособления.