Станочные тиски Wilton SCV/SP-100,самоцентрирующие, прецизионные

Преимущества

Изготовлены из литейного чугуна

Имеют прочный корпус, весом 14 кг

Устойчивое основание, оборудованное необходимыми пазами и прорезями, позволяет надежно фиксировать всю конструкцию на рабочем столе

Оснастка имеет рабочий ход 100 мм и губки шириной 100 и высотой 38 мм, создавая широкую зону прижима

Станочные тиски, самоцентрирующие модели SCV/SP-100, являются элементов универсальной многофункциональной оснастки, используемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на универсальном станочном оборудовании. Приспособление имеет автоматический механизм центрирования, обеспечивающий точное позиционирование и фиксацию в процессе обработки заготовок и деталей различной конфигурации и размеров.