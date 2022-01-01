Станочные тиски Wilton SCV/SP-100,самоцентрирующие, прецизионные
Арт. jet_13025
Характеристики
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Макс. глубина зажима, мм
|44
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Рабочий ход, мм
|105
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Материал корпуса
|чугун
- Станочные тиски, самоцентрирующие модели SCV/SP-100, являются элементов универсальной многофункциональной оснастки, используемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на универсальном станочном оборудовании. Приспособление имеет автоматический механизм центрирования, обеспечивающий точное позиционирование и фиксацию в процессе обработки заготовок и деталей различной конфигурации и размеров.
Преимущества
- Изготовлены из литейного чугуна
- Имеют прочный корпус, весом 14 кг
- Устойчивое основание, оборудованное необходимыми пазами и прорезями, позволяет надежно фиксировать всю конструкцию на рабочем столе
- Оснастка имеет рабочий ход 100 мм и губки шириной 100 и высотой 38 мм, создавая широкую зону прижима