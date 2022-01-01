Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станочные тиски Wilton SCV/SP-100,самоцентрирующие, прецизионные
Найти аналог
Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton SCV/SP-100,самоцентрирующие, прецизионные
    Арт. jet_13025
    Станочные тиски Wilton SCV/SP-100,самоцентрирующие, прецизионные
    Станочные тиски Wilton SCV/SP-100,самоцентрирующие, прецизионные
    Станочные тиски Wilton SCV/SP-100,самоцентрирующие, прецизионные
      Станочные тиски Wilton SCV/SP-100,самоцентрирующие, прецизионные
      Станочные тиски Wilton SCV/SP-100,самоцентрирующие, прецизионные
      Станочные тиски Wilton SCV/SP-100,самоцентрирующие, прецизионные

      Станочные тиски Wilton SCV/SP-100,самоцентрирующие, прецизионные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13025

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		44
      Рабочий ход, мм
      		105
      Материал корпуса
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Станочные тиски, самоцентрирующие модели SCV/SP-100, являются элементов универсальной многофункциональной оснастки, используемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на универсальном станочном оборудовании. Приспособление имеет автоматический механизм центрирования, обеспечивающий точное позиционирование и фиксацию в процессе обработки заготовок и деталей различной конфигурации и размеров.

        Преимущества

        • Изготовлены из литейного чугуна
        • Имеют прочный корпус, весом 14 кг
        • Устойчивое основание, оборудованное необходимыми пазами и прорезями, позволяет надежно фиксировать всю конструкцию на рабочем столе
        • Оснастка имеет рабочий ход 100 мм и губки шириной 100 и высотой 38 мм, создавая широкую зону прижима