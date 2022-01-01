Станочные тиски Wilton TLT/SP-100, трехосевые, прецизионные

Тиски станочные, модель TLT/SP-100 представляют собой универсальную сменную оснастку, используемую при выполнении широкого спектра фрезерных и сверлильных работ на универсальных фрезерно-сверлильных станках. Приспособление выполнено из прочного, литейного чугуна, обеспечивающего изделию продолжительную эксплуатацию.