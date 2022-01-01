Станочные тиски Wilton TLT/SP-100, трехосевые, прецизионные
Арт. jet_13017
Характеристики
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Макс. глубина зажима, мм
|38
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Рабочий ход, мм
|106
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Материал корпуса
|чугун
Тиски станочные, модель TLT/SP-100 представляют собой универсальную сменную оснастку, используемую при выполнении широкого спектра фрезерных и сверлильных работ на универсальных фрезерно-сверлильных станках. Приспособление выполнено из прочного, литейного чугуна, обеспечивающего изделию продолжительную эксплуатацию.