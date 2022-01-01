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Станочные тиски Wilton TLT/SP-100, трехосевые, прецизионные
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-100, трехосевые, прецизионные
    Арт. jet_13017
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-100, трехосевые, прецизионные

      Станочные тиски Wilton TLT/SP-100, трехосевые, прецизионные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13017

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		38
      Рабочий ход, мм
      		106
      Материал корпуса
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тиски станочные, модель TLT/SP-100 представляют собой универсальную сменную оснастку, используемую при выполнении широкого спектра фрезерных и сверлильных работ на универсальных фрезерно-сверлильных станках. Приспособление выполнено из прочного, литейного чугуна, обеспечивающего изделию продолжительную эксплуатацию.