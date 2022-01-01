Станочные тиски Wilton AMV/SP-150, двухосевые, прецизионные

Станочные тиски этой модели представляют собой универсальную сменную оснастку, применяемую для выполнения фрезерных и сверлильных работ полного спектра. Приспособление имеет прочный чугунный корпус, обеспечивающий длительный срок эксплуатации изделия. Тиски имеют вес 42,8 кг, прочное и устойчивое основании с установочными пазами, позволяющее осуществлять обработку заготовок и деталей крупных размеров.