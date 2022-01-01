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Станочные тиски Wilton AMV/SP-150, двухосевые, прецизионные
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton AMV/SP-150, двухосевые, прецизионные
    Арт. jet_13014
    Станочные тиски Wilton AMV/SP-150, двухосевые, прецизионные

      Станочные тиски Wilton AMV/SP-150, двухосевые, прецизионные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13014

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		48
      Рабочий ход, мм
      		156
      Материал корпуса
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станочные тиски этой модели представляют собой универсальную сменную оснастку, применяемую для выполнения фрезерных и сверлильных работ полного спектра. Приспособление имеет прочный чугунный корпус, обеспечивающий длительный срок эксплуатации изделия. Тиски имеют вес 42,8 кг, прочное и устойчивое основании с установочными пазами, позволяющее осуществлять обработку заготовок и деталей крупных размеров.