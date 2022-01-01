Станочные тиски Wilton AMV/SP-150, двухосевые, прецизионные
Арт. jet_13014
Характеристики
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Макс. глубина зажима, мм
|48
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Рабочий ход, мм
|156
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Материал корпуса
|чугун
Станочные тиски этой модели представляют собой универсальную сменную оснастку, применяемую для выполнения фрезерных и сверлильных работ полного спектра. Приспособление имеет прочный чугунный корпус, обеспечивающий длительный срок эксплуатации изделия. Тиски имеют вес 42,8 кг, прочное и устойчивое основании с установочными пазами, позволяющее осуществлять обработку заготовок и деталей крупных размеров.