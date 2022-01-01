Станочные тиски Wilton MMV/SP-100, фрезерные, прецизионные

Станочные фрезерные тиски являются сменной многофункциональной оснасткой, применяемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на универсальных станках. Приспособление изготавливается из мелкозернистого, литейного чугуна, обладающего повышенной прочностью.

Вес приспособления составляет 17,4 кг, обеспечивая прочность и устойчивость всей конструкции на рабочем столе. Эта модель оснащена поворотным механизмом, позволяющим с высокой точностью осуществлять фиксацию заготовок в необходимом положении.