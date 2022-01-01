Станочные тиски Wilton MMV/SP-100, фрезерные, прецизионные
Арт. jet_13021
Характеристики
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Макс. глубина зажима, мм
|39
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Рабочий ход, мм
|107
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Материал корпуса
|чугун
Станочные фрезерные тиски являются сменной многофункциональной оснасткой, применяемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на универсальных станках. Приспособление изготавливается из мелкозернистого, литейного чугуна, обладающего повышенной прочностью.
Вес приспособления составляет 17,4 кг, обеспечивая прочность и устойчивость всей конструкции на рабочем столе. Эта модель оснащена поворотным механизмом, позволяющим с высокой точностью осуществлять фиксацию заготовок в необходимом положении.