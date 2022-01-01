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Станочные тиски Wilton MMV/SP-100, фрезерные, прецизионные
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton MMV/SP-100, фрезерные, прецизионные
    Арт. jet_13021
    Станочные тиски Wilton MMV/SP-100, фрезерные, прецизионные

      Станочные тиски Wilton MMV/SP-100, фрезерные, прецизионные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13021

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		39
      Рабочий ход, мм
      		107
      Материал корпуса
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станочные фрезерные тиски являются сменной многофункциональной оснасткой, применяемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на универсальных станках. Приспособление изготавливается из мелкозернистого, литейного чугуна, обладающего повышенной прочностью. 

        Вес приспособления составляет 17,4 кг, обеспечивая прочность и устойчивость всей конструкции на рабочем столе. Эта модель оснащена поворотным механизмом, позволяющим с высокой точностью осуществлять фиксацию заготовок в необходимом положении.