Станочные тиски Wilton TLT/SP-50, трехосевые, прецизионные

Трехосевые, станочные тиски этой модели представляют собой универсальный элемент оснастки, применяемой для выполнения высокоточных фрезерных и сверлильных работ на станочном оборудовании. Тиски изготавливаются из литейного чугуна, имеют поворотный механизм и приспособления, обеспечивающие позиционирование заготовки в трех плоскостях, повышая точность последующей обработки. Оснастка имеет прочное основание, снабженное специальными пазами и прорезями. Вес конструкции составляет 4 кг.