Станочные тиски Wilton TLT/SP-50, трехосевые, прецизионные
Арт. jet_13015
Характеристики
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Макс. глубина зажима, мм
|51
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Рабочий ход, мм
|76
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Материал корпуса
|чугун
Трехосевые, станочные тиски этой модели представляют собой универсальный элемент оснастки, применяемой для выполнения высокоточных фрезерных и сверлильных работ на станочном оборудовании. Тиски изготавливаются из литейного чугуна, имеют поворотный механизм и приспособления, обеспечивающие позиционирование заготовки в трех плоскостях, повышая точность последующей обработки. Оснастка имеет прочное основание, снабженное специальными пазами и прорезями. Вес конструкции составляет 4 кг.