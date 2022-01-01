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Станочные тиски Wilton TLT/SP-50, трехосевые, прецизионные
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-50, трехосевые, прецизионные
    Арт. jet_13015
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-50, трехосевые, прецизионные
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-50, трехосевые, прецизионные
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-50, трехосевые, прецизионные
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-50, трехосевые, прецизионные
      Станочные тиски Wilton TLT/SP-50, трехосевые, прецизионные
      Станочные тиски Wilton TLT/SP-50, трехосевые, прецизионные
      Станочные тиски Wilton TLT/SP-50, трехосевые, прецизионные
      Станочные тиски Wilton TLT/SP-50, трехосевые, прецизионные

      Станочные тиски Wilton TLT/SP-50, трехосевые, прецизионные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13015

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		51
      Рабочий ход, мм
      		76
      Материал корпуса
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Трехосевые, станочные тиски этой модели представляют собой универсальный элемент оснастки, применяемой для выполнения высокоточных фрезерных и сверлильных работ на станочном оборудовании. Тиски изготавливаются из литейного чугуна, имеют поворотный механизм и приспособления, обеспечивающие позиционирование заготовки в трех плоскостях, повышая точность последующей обработки. Оснастка имеет прочное основание, снабженное специальными пазами и прорезями. Вес конструкции составляет 4 кг.