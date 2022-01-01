Станочные тиски Wilton MMV/SP-50, фрезерные, прецизионные
Арт. jet_13020
Характеристики
|
Производитель
|
Наличие наковальни
|Нет
|
Макс. глубина зажима, мм
|24
|
Рабочий ход, мм
|52
|
Материал корпуса
|чугун
Станочные тиски, прецизионные, модель MMV/SP-50 представляют собой легкий элемент универсальной сменной оснастки, предназначенной для выполнения фрезерных и сверлильных работ на универсальных станках.
Фрезерные тиски весом 3,5 кг изготовлены из прочного, литейного чугуна, обеспечивающего прочность и устойчивость приспособления на рабочем столе.