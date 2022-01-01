Станочные тиски Wilton MMV/SP-50, фрезерные, прецизионные

Станочные тиски, прецизионные, модель MMV/SP-50 представляют собой легкий элемент универсальной сменной оснастки, предназначенной для выполнения фрезерных и сверлильных работ на универсальных станках.

Фрезерные тиски весом 3,5 кг изготовлены из прочного, литейного чугуна, обеспечивающего прочность и устойчивость приспособления на рабочем столе.