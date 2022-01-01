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Станочные тиски Wilton MMV/SP-50, фрезерные, прецизионные
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton MMV/SP-50, фрезерные, прецизионные
    Арт. jet_13020
    Станочные тиски Wilton MMV/SP-50, фрезерные, прецизионные

      Станочные тиски Wilton MMV/SP-50, фрезерные, прецизионные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13020

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		24
      Рабочий ход, мм
      		52
      Материал корпуса
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станочные тиски, прецизионные, модель MMV/SP-50 представляют собой легкий элемент универсальной сменной оснастки, предназначенной для выполнения фрезерных и сверлильных работ на универсальных станках.

        Фрезерные тиски весом 3,5 кг изготовлены из прочного, литейного чугуна, обеспечивающего прочность и устойчивость приспособления на рабочем столе. 