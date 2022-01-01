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Станочные тиски Wilton TLT/SP-125, трехосевые, прецизионные
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-125, трехосевые, прецизионные
    Арт. jet_13018
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-125, трехосевые, прецизионные

      Станочные тиски Wilton TLT/SP-125, трехосевые, прецизионные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13018

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		125
      Материал корпуса
      		чугун
      Ширина губок, мм
      		125
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тиски станочные, модель TLT/SP-125, являются универсальной сменной оснасткой, применяемой для фрезерных и сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление имеет прочный, чугунный корпус, обеспечивающий устойчивость всей конструкции на рабочем столе. Рабочий ход приспособления составляет 125 мм. 

        Наличие поворотного механизма и других приспособлений позволяет использовать тиски этой модели для позиционирования заготовок и деталей с высокой точностью в необходимом положении.