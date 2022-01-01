Станочные тиски Wilton TLT/SP-125, трехосевые, прецизионные

Тиски станочные, модель TLT/SP-125, являются универсальной сменной оснасткой, применяемой для фрезерных и сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление имеет прочный, чугунный корпус, обеспечивающий устойчивость всей конструкции на рабочем столе. Рабочий ход приспособления составляет 125 мм.

Наличие поворотного механизма и других приспособлений позволяет использовать тиски этой модели для позиционирования заготовок и деталей с высокой точностью в необходимом положении.